Именины Пертти Курикки (PKN) – представители Финляндии на Евровидении-2015

Pertti Kurikan Nimipäivät (PKN или Именины Пертти Курикки) – панк-рок группа, созданная в 2009 году в рамках семинара, организованной благотворительной организацией "Lyhti", помогающей людям с ограниченными умственными возможностями. Пертти Курикк, гитарист и лидер группы, пишет для нее тексты песен вместе с вокалистом Кари Аалто, а также сочиняет музыку. В группу также входят басист Сами Хелле и барабанщик Тони Вялитало. Музыканты PKN страдают различными нарушениями умственного развития: церебральным параличом (Пертти), синдромом Дауна (Сами и Тони), аутизмом и необучаемостью.

Пертти Калеви Курикка родился в 1956 году в Финляндии и провел детство в приютах и детских домах. С 2004 года он пишет книги и создает музыку. Помимо игры на гитаре в PKN, он выступает в барах и клубах в виде персонажа Kalevi Helvetti (Helvetti – от финского слова "ад"), напоминающего Дракулу. Пишет стихи о смерти, аде, повседневной жизни, ненависти к себе, ужасах и игре в группе PKN.

"В нашу группу входят четверо умственно неполноценных мужчин среднего возраста. Музыка, которую мы играем – это финский панк. Создавать музыку очень весело, и музыка делает мир лучше. Если бы в мире не было музыки, то он был бы слишком бестолковым," – Сами Хелле.

37-летний солист группы Кари любит мотоциклы, ненавидит педикюр и живет в общежитии. Как и Пертти - Кари также всю жизнь является поклонником панк-музыки. Пока он не стал солистом, Кари был барабанщиком и играл электронную музыку.

40-летний Сами играет на бас-гитаре, является членом Центристской партии Финляндии. Сами мечтает о том, что после завершения музыкальной карьеры, он сможет стать депутатом парламента. Сами живет в том же общежитии, что и Кари. Его приемный отец – американец, когда он был маленький – четыре года жил в Нью-Йорке, а до этого три года жил во Франции, поэтому хорошо владеет английским и французским.

Музыка составляет всю жизнь для Тони. Он играет на барабанах с 6-летнего возраста. Ему 31 год, и он живет со своими родителями в Эспо. Его родители бы хотели, чтобы он стал независимым и перебрался в общежитие. Но Тони не хочет никуда переезжать. Он говорит, что скорее его родители переедут в дом престарелых. Они же, полностью поддерживают своего ребенка и приедут болеть за него в Вену.

Группа получила культовый статус уже с выпуском первого демо "Kallioon". Песня впервые прозвучала в кинофильме , рассказывающем историю Сиири, юной девушки, которая хочет жить независимой и нормальной жизнью, несмотря на проблемы с обучаемостью.

"Будучи сам хардкор-панк-фанатом, Пертти начал играть панк-музыку. Поскольку день создания группы был его именинами, то мы и решили назвать группу просто Pertti Kurikan Nimipäivät (Именины Пертти Курикки)," – Кари Аалто.

"Наша группа, скорее всего, не завоюет мир, но она достигнет чего-то, намного более важного,"– Сами Тенканен.

Участники группы стали героями документального фильма "Синдром панка" финского режиссёра Юкки Карккайнена. Фильм рассказывает о жизни людей с ограниченными возможностями, которые пытаются облегчить их повседневную жизнь при помощи музыки.

Песня "Aina mun pitää" (Я всегда должен) Трек рассказывает о жизни мужчины, который разучился наслаждаться жизнью, полностью подчинившись установленным нормам и правилам. Группа не делает уступок формату Евровидения по отношению к стилю музыки или одежды, не изменяя ничего в своем обычном концертном выступлении.

"Это – такой же панк-рок, как мы и играли всегда, мы не собираемся изменять себе и подстраиваться под кого бы то ни было, мы просто хотим быть сами собой. Но мы не хотим, чтобы люди голосовали за нас из жалости, мы не настолько отличаемся от других. Такие же обычные парни, пусть и с небольшой умственной задержкой".

Что вам следует знать о группе "Именины Пертти Курикки":

Назовите три самых впечатляющих факта о группе.

Мы выпустили десяток записей. Провели тур, играя концерты по всему миру. Мы снялись в документальном фильме ("Синдром панка"), который завоевал призы по всему миру.

Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?

Нет, мы боремся до и после концерта.

Почему Евровидение важно для вас?

Потому что Lordi (финская хард-рок группа, победившая на Евровидении в 2006 году) выиграли его.

Интересные факты:

1. Пертти (лидер и гитарист группы) завоевал серебряную медаль на конкурсе шарманщиков в 2008 году.

2. Петри выпустил две книги – "Kertoo kummitusjuttuja vuonna" – сборник рассказов о призраках (2011) и "Kalevi Helvetti" (2014) – книгу с текстами и иллюстрациями.

3. Кари (солист) ведет собственное Ток-шоу на радио "Basso".

4. Сами (гитарист) является основателем организации "We for ourselves – Me itse ry", которая с 1999 года объединяет свыше 1000 членов с нарушениями обучаемости.

Группа в Facebook, официальный сайт, сайт персонажа Kalevi Helvetti, ток-шоу Кари Аалто, сайт о фильме "Синдром панка"

Фото: esckaz.com, eurovision.tv, facebook