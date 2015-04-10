Эдурне – представительница Испании на Евровидении-2015

Эдурне Гарсия Алмагро родилась 22 декабря 1985 года в Мадриде. С раннего возраста она интересовалась музыкой и часто ходила с родителями и друзьями в караоке-клубы. С детства посещала различные кастинги и прослушивания. В 9 лет певица вошла в состав детской музыкальной группы "Trastos", вместе с которой выпустила три альбома.

После участия в реалити-шоу «Operación Triunfo» в 2005 году Эдурне записала пять студийных альбомов с Sony Music. Эдурне отправлялась в гастрольный тур после выпуска каждого альбома, сотрудничая при этом со многими известными артистами.

"Песня о глубокой печали и разбитом сердце, но также о том, что обязательно потом найдется настоящая любовь и счастье".

На Евровидении Эдурне представит песню полностью на кастильском диалекте испанского "Amanecer" (Заря). Сама певица описала свою композицию как песню в стиле "качественный поп". Песня обязательно войдет в шестой студийный альбом певицы.

Что вам следует знать об исполнительнице Эдурне:

Назовите три самых впечатляющих факта о себе.

Я работала в течение многих лет по следующим направлениям:

Моя голосовая мощь на сцене.

Мой вокальная многоплановость.

Мой телевизионный опыт.

Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?

Я полностью готовлю выступление, а затем некоторое время расслабляюсь перед выходом на сцену.

Почему Евровидение важно для вас?

Для меня, участие в Евровидении – самый важный проект в моей карьере.

Интересные факты:

1. Первый альбом исполнительницы получил статус золотого.

2. Эдурне еще и актриса.

3. Была ведущей юмористического шоу на телевидении.

4. Эдурне была названа "Самой сексуальной женщиной года" в Испании в 2010 году читателями журнала FHM, последние четыре года встречается с голкипером футбольной команды "Manchester United" Давидом Де Хеа.

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Фото: eurovision.tv, esckaz.com