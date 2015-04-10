Эдурне – представительница Испании на Евровидении-2015

Эдурне Гарсия Алмагро родилась 22 декабря 1985 года в Мадриде. С раннего возраста она интересовалась музыкой и часто ходила с родителями и друзьями в караоке-клубы. С детства посещала различные кастинги и прослушивания. В 9 лет певица вошла в состав детской музыкальной группы "Trastos", вместе с которой выпустила три альбома.
После участия в реалити-шоу «Operación Triunfo» в 2005 году Эдурне записала пять студийных альбомов с Sony Music. Эдурне отправлялась в гастрольный тур после выпуска каждого альбома, сотрудничая при этом со многими известными артистами.
На Евровидении Эдурне представит песню полностью на кастильском диалекте испанского "Amanecer" (Заря). Сама певица описала свою композицию как песню в стиле "качественный поп". Песня обязательно войдет в шестой студийный альбом певицы.
"Песня о глубокой печали и разбитом сердце, но также о том, что обязательно потом найдется настоящая любовь и счастье".
Что вам следует знать об исполнительнице Эдурне:
Назовите три самых впечатляющих факта о себе.
Я работала в течение многих лет по следующим направлениям:
Моя голосовая мощь на сцене.
Мой вокальная многоплановость.
Мой телевизионный опыт.
Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?
Я полностью готовлю выступление, а затем некоторое время расслабляюсь перед выходом на сцену.
Почему Евровидение важно для вас?
Для меня, участие в Евровидении – самый важный проект в моей карьере.
Интересные факты:
1. Первый альбом исполнительницы получил статус золотого.
2. Эдурне еще и актриса.
3. Была ведущей юмористического шоу на телевидении.
4. Эдурне была названа "Самой сексуальной женщиной года" в Испании в 2010 году читателями журнала FHM, последние четыре года встречается с голкипером футбольной команды "Manchester United" Давидом Де Хеа.
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Фото: eurovision.tv, esckaz.com