Евровидение-2014. Шведка Санна Нильсен, фаворит букмекеров, споет “Undo” и в финале 10 мая

Новости Швеции. В этом году Швецию представляет Санна Нильсен с трогательной лирической балладой “Undo”. Санна обошлась без танцоров и постановок, сделав ставку на эмоции и вокал. Весьма впечатляющими были сценические эффекты, которые использовали все возможности инновационной сцены в Копенгагене. А еще Санна разрушила стереотипы, разместив на сцене диско-шар, несмотря на то, что исполняет она медленную композицию.

Смотрите фото и видео со второй официальной репетиции в Копенгагене.

В целом, шведская делегация не нервничала, так как Швеция сама еще недавно принимала Евровидение. К тому же, большая часть команды, обслуживающей Евровидение, - из Швеции. Сама Санна была в восторге от каждой репетиции, каждой секунды конкурса, ведь это ее седьмая попытка попасть на конкурс, о котором она мечтала с 7 лет. Мечты должны сбываться - Санна выступит в финале Евровидения!

На одной из пресс-конференций девушку спросили о том, почему во время репетиций у нее всегда был такой хороший звук, на что Санна ответила: «Потому что я всегда идеальна на сцене. Шучу, конечно. Вообще я очень самокритична, но сегодня мне правда понравилось то, что мы сделали».

Напомним, что Беларусь выступит во втором полуфинале (8 мая) под номером 10.

Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.