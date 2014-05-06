Евровидение-2014. Группа Aarzemnieki из Латвии с песней “Cake to Bake” не прошла в финал Евровидения

Новости Латвии. Латвийская группа Aarzemnieki сделала ставку на простоту и искренность.

В разноцветных костюмах, с гитарой через плечо, они спели о том, что нужно жить без страха и не бояться чего-то не знать, что нужно не бояться делать ошибки и просить о помощи, ведь только это делает нас людьми.

Сама песня “Cake to Bake” красиво рассказывает об этом через аллегорию некоего торта, который певец должен испечь, хотя он сам без понятия, как это делать и сомневается, нужно ли спросить у мамы совет.

Смотрите фото и видео со второй официальной репетиции в Копенгагене.

Латыши не удивляли никого спецэффектами или нереальными конструкциями. Все было просто и понятно.

Как говорит солист группы, Йоран Стайнхауэр, «нам многие говорят, что латыши очень холодные и закрытые. Мы просто хотим, чтобы эта песня показала всем, что это не так». К слову, сами участники группы это продемонстрировали еще за неделю до конкурса, когда поняли, что про кондитерские изделия поют не только они, но и представитель Беларуси - Тео (Юрий Ващук) с его песней «Сheesecake». Враждовать они не стали. Напротив, после репетиций они ходили и вместе распевали русские песни.

Aarzemnieki не расстроились, что не вышли в финал, потому что не ставили целью победу на конкурсе. «Мы просто хотели выложиться на 100 процентов. И не важно, что это конкурс. Даже если бы в зале было два или три человека, мы бы все равно выкладывались на все сто», - говорит солист, Йоран Стайнхауэр.

Напомним, что Беларусь выступит во втором полуфинале (8 мая) под номером 10.

Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.