Евровидение-2014. Россия. Настя и Маша Толмачевы "Shine"

Новости России. Композиция Shine написана Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Говорят, что еще в воскресенье композиция Shine существовала только на бумаге!

Записали хит в ночь на понедельник.

Со дня на день Shine представят общественности.

Напомним, сестры Толмачевы недавно в интервью телеканалу, который является вещателем конкурса на территории России в этом году, признались, что хотят готовить евровизийную песню именно с Киркоровым.

Филипп Киркоров (в интервью «Московскому комсомольцу»):

Они просто НЛО! Если бы меня что-то не устроило по-человечески, я бы не стал этим заниматься. Но они мне так доверились, так сказали обо всем, что я растаял. Я стал сентиментальным.

Киркоров и Контопулос знают толк в «Евровидении».

Композиторско-продюсерскому тандему принадлежат евровизийные хиты Shady Lady Ани Лорак и Work Your Magic Дмитрия Колдуна.

Среди самых успешных работ Контопулоса – авторство песни «This is our Night» для грека Сакиса Руваса.



Филипп Киркоров (в интервью «Московскому комсомольцу»):

Мне, как всегда, везет! Надо было этому случиться именно в такой момент! Я, конечно, понимаю, что в этом году (из-за неоднозначного отношения в Европе к последним политическим событиям) нам будет не очень легко на таком международном конкурсе как «Евровидение». Впрочем, я легких путей никогда не искал. В 1995-м, когда сам выступал на «Евровидении», Россия была под ударом из-за войны в Чечне, и мне приходилось тогда чувствовать на себе давление в том числе из-за политических обстоятельств. И звание народного артиста Украины (за выступление Ани Лорак на «Евровидении 2008» в Белграде) получить от тогдашнего президента Ющенко, политика совсем не пророссийского, тоже было событием экстраординарным – это не «Шарманку» в Кремле спеть 120 раз. В общем, условия и сейчас совсем не благостные, но тем интереснее. Рискнем! Это как экстремальный секс в самолете – адреналин зашкаливает!

Постановкой номера сестер Толмачевых займется греческий режиссер Фокас Евангелинос.

За плечами режиссёра Евангелиноса – постановка незабываемых евровизийных номеров для Ани Лорак, Димы Билана, Сакиса Руваса, Елены Папаризу.

Помните проникновенный номер Hold me Фарида Мамедова на «Евровидении-2013»? Дело рук Фокаса!

В кулуарах уже поговаривают, что с такой командой Настя и Маша уже выиграли «Евровидение».

О том, что Россию на «Евровидении-2014» представят 17-летние сестры-близняшки из Курска – Настя и Маша Толмачевы – стало известно 15 марта.

Времени на подготовку к главному песенному конкурсу остается не так уж и много – меньше двух месяцев.

Впереди у сестер Толмачевых напряженный график: репетиции, уроки актерского мастерства. Не исключено, что близняшки отправятся и в промотур.

А пока ждем премьеры их евровизийной песни, вспомним выступление Дмитрия Колдуна на «Евровидении-2007». Его 6 место в финале – пока лучший результат Беларуси на «Евровидении».

Напомним, Беларусь на «Евровидении-2014» представляет Юрий Ващук. Его композиция Cheesecake должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите Cheesecake в исполнении ТЕО!