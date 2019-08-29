«Главное – результат». Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Филиппом Киркоровым

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора конкурса Александра Румянцева, 28 августа на мероприятии Филипп Бедросович представил публике свою новую песню «Лунный гость».

Новости России. Директор «Новой волны» прокомментировал инцидент с Филиппом Киркоровым, произошедший на репетиции его номера в Сочи.

В то же время ряд изданий опубликовал кадры с репетиции артиста, снятые очевидцами. Певец возмущается, что подготовка к его выступлению идёт не по запланированному графику, а в общении с организаторами конкурса он позволяет себе нецензурную брань.

В пресс-службе артиста пояснили, что подготовка к премьере требовала много времени и внимания. Поскольку сотрудники техслужбы ушли на обед, не выполнив необходимые задачи, Киркоров вышел из себя.

По словам Румянцева, Филипп Бедросович стремится к тому, чтобы все его номера были безупречны.

«Все эти нервы и стоили, наверное, того, что человек, немного не сдержавшись, пытался ускорить процесс репетиции. Главное – результат. Результат был хороший», – подытожил гендиректор «Новой волны».