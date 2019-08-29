«Главное – результат». Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Филиппом Киркоровым

Новости России. Директор «Новой волны» прокомментировал инцидент с Филиппом Киркоровым, произошедший на репетиции его номера в Сочи.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора конкурса Александра Румянцева, 28 августа на мероприятии Филипп Бедросович представил публике свою новую песню «Лунный гость».
Фото: instagram.com/fkirkorov
В то же время ряд изданий опубликовал кадры с репетиции артиста, снятые очевидцами. Певец возмущается, что подготовка к его выступлению идёт не по запланированному графику, а в общении с организаторами конкурса он позволяет себе нецензурную брань.
В пресс-службе артиста пояснили, что подготовка к премьере требовала много времени и внимания. Поскольку сотрудники техслужбы ушли на обед, не выполнив необходимые задачи, Киркоров вышел из себя.
По словам Румянцева, Филипп Бедросович стремится к тому, чтобы все его номера были безупречны.
«Все эти нервы и стоили, наверное, того, что человек, немного не сдержавшись, пытался ускорить процесс репетиции. Главное – результат. Результат был хороший», – подытожил гендиректор «Новой волны».