Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году

Новости России. Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2018 году вне зависимости от места его проведения. Об этом говорится в совместном заявлении Первого канала и ВГТРК.

Заявление телекомпаний:

В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в «Евровидении», в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова.

Напомним, накануне служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезд в страну (здесь подробнее).

Представители Европейского вещательного союза (организаторы «Евровидения») заявили, что решение СБУ «противоречит духу конкурса». Организация намерена вести переговоры с украинскими властями, чтобы все участники «Евровидения» смогли принять участие в конкурсе. Международный песенный форум пройдет в Киеве в мае.



Заявление Европейского вещательного союза:

Мы должны уважать местные законы принимающей страны, однако мы глубоко разочарованы этим решением, так как оно идет вразрез с духом конкурса и понятием всеохватности, которое лежит в основе его ценностей.