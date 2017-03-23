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Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году

23 марта 2017 07:59
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Новости России. Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2018 году вне зависимости от места его проведения. Об этом говорится в совместном заявлении Первого канала и ВГТРК.

Заявление телекомпаний:
В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в «Евровидении», в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова.

Напомним, накануне служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезд в страну (здесь подробнее). 

Представители Европейского вещательного союза (организаторы «Евровидения») заявили, что решение СБУ «противоречит духу конкурса». Организация намерена вести переговоры с украинскими властями, чтобы все участники «Евровидения» смогли принять участие в конкурсе. Международный песенный форум пройдет в Киеве в мае.

Заявление Европейского вещательного союза:
Мы должны уважать местные законы принимающей страны, однако мы глубоко разочарованы этим решением, так как оно идет вразрез с духом конкурса и понятием всеохватности, которое лежит в основе его ценностей.

# калейдоскоп # Евровидение 2017 # Юлия Самойлова

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