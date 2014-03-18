Певица Валерия на втором месяце беременности потеряла ребенка

Новости России. У 45-летней певицы Валерии случился выкидыш из-за антибиотиков, которые она принимала, чтобы быстрее вылечиться.

Иосиф Пригожин, супруг Валерии (в интервью «Антенне»):

К несчастью, это правда. Мы до последнего надеялись, что все обойдется, но не обошлось. Изначально нас врачи предупреждали о высоких рисках выкидыша, но мы все же верили

По словам Пригожина, беременность не была запланированной, и Валерия некоторое время даже не подозревала, что ждет ребенка.

Иосиф Пригожин, супруг Валерии:

У нее в жизни было немало непростых моментов, и она умеет мужественно преодолевать все невзгоды.

Напомним, у певицы Валерии есть дочь Анна, сыновья Артемий и Арсений от брака с Александром Шульгиным.

У продюсера Пригожина – трое детей от предыдущих браков. Однако они давно мечтают о совместном ребенке.

Ранее в интервью Иосиф Пригожин неоднократно говорил о том, что ради рождения совестного с Валерией ребенка готов на любые варианты, включая услуги суррогатной матери.

Что пришлось пережить Валерии в браке с первым мужем, продюсером Александром Шульгиным?

В 2002- м году союз певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина распался.

Да что там? Рухнул!

Вся страна узнала: муж регулярно избивает певицу.

Женщина забрала троих детей и уехала к маме в город Аткарск.

Два года даже и не думала о сцене, пока в ее жизни не появился Он. Иосиф Пригожин.

У Валерии поменялось все: от семейного положения до имиджа и репертуара.

Никаких старых хитов!

И новая Валерия пришлась по душе поклонникам. Кажется, у нее теперь все по высшему разряду: блестящий творческий союз, огромное количество наград.

Новые песни и потрясающие клипы на них.

«Не теряй меня» – дуэт Валерии и Валерия Меладзе.

Композиция удостоена множества престижных музыкальных наград.

А клип на песню только на ELLO, самом посещаемом музыкальном канале YouТube в России, посмотрели полтора миллиона человек. Смотрите видео!