Евровидение-2014. Россиянки сестры Толмачевы провели первую репетицию в Дании. ВИДЕО!

Новости России. Маша и Настя Толмачевы 28 апреля провели первую репетицию в Копенгагене, где в этом году проходит международный песенный конкурс «Евровидение».

Напомним, на главной евровизийной сцене в Копенгагене девушки споют англоязычную композицию «Shine».

Композиция написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Уже известно, что на бэк-вокале у Насти и Маши будут четыре человека: три девушки из Швеции и парень из Португалии.

От выступления Толмачевых на «Евровидении» поклонники ждут многого, ведь с артистками работает команда настоящих профессионалов.

Греческий постановщик Фокас Евангелинос успешно готовит исполнителей к «Евровидению» уже много лет. Он работал с Димой Биланом, Еленой Папаризу, Ани Лорак, Дмитрием Колдуном, Фаридом Мамедовым, Сакисом Рувасом. Обычно подопечные Фокаса – как минимум – попадают в ТОП-3 финалистов конкурса.

Дважды режиссер приносил конкурсантам первые места: в 2005 году Елене Папаризу из Греции, в 2008 году – Диме Билану из России.

Смотрите номера для «Евровидения», поставленные легендарным Фокасом Евангелиносом, в нашей группе «Вконтакте»!

Фокас Евангелинос, режиссер-постановщик (в интервью российскому телеканалу):

Когда я познакомился с девчонками, первая ассоциация была, что они просто как ангелы. Идея номера родилась сама собой, он у нас будет именно ангельский. По опыту подготовки артистов к «Евровидению» в прошлом, я понял, что главное – не удивлять чем-то, а сделать так, чтобы номер запал в душу зрителям.

Над созданием сценических образов 17-летних Толмачевых работает известный российский дизайнер Ульяна Сергеенко.

Ее наряды пользуются спросом среди российских медийных персон.

Среди постоянных заказчиков Сергеенко немало и зарубежных звезд, к примеру, американская певица Бейонсе, итальянская киноактриса Орнелла Мути, американская актриса, невеста голливудского актера Джонни Деппа Эмбер Херд, эпатажная Леди Гага.

Смогут ли сестры Толмачевы покорить зрителей «Евровидения»? Ответ узнаем совсем скоро.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Напомним, Беларусь представит Тео! На главной евровизийной сцене в Копенгагене белорус исполнит зажигательную композицию Cheesecake. Смотрите видео.