Евровидение-2014. Германия. Группа Elaiza "Is It Right"

Новости Германии. За главный приз «Евровидения» – Хрустальный микрофон – поборется и немецкая группа Elaiza.

Elaiza – это аккордеон, контрабас и сильный женский вокал.

Коллектив образовался в 2013 году. В ее составе вокалистка польского происхождения Эльжбета Штайнмец, аккордеонистка Ивонн Грюнвальд, контрабасистка Натали Плёгер.

Эла (Эльжбета Штайнмец) родилась на Украине. Девушка является большой поклонницей творчества Аллы Пугачевой. Эла следит за «Евровидением» с детства, признается, что обычно болеет за Украину и Польшу. А «Дикие танцы» в исполнении Русланы, на ее взгляд, самая лучшая композиция за всю историю конкурса.

Музыка, которую играет коллектив, что-то между традиционной и современной музыкой различных жанров.

С главной евровизийной сцены в Копенгагене девушки спросят «Это правильно?».

«Is It Right» – так называется песня немецкого коллектива Elaiza.

Композиция была написана специально для национального отборочного тура. На победу девушки, конечно, надеялись. Но представить, что отправятся в Копенгаген покорять конкурс, могли только в смелых мечтах.

Собственно, удивлять на «Евровидении» девушки намерены простотой. Не будет ни дорогих нарядов, ни фейерверков, ни конфетти. Участницы Elaiza считают, что это прежде всего конкурс песни. А уже потом нарядов и сценических номеров.

Группа Elaiza, представитель Германии на «Евровидении»:

Мы до сих пор не можем поверить в то, что наше выступление увидят миллионы зрителей по всей Земле. Мы просто безумно счастливы. В выступлении точно не будет фейерверков, не будет и каких-то супер-крутых костюмов. Выступать мы не боимся. И если присутствует напряжение, то только позитивное.

Напомним, Германия на правах страны-организатора «Евровидения» проходит в финал автоматически.

Так называемую «Большую пятерку» формируют Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания.

Кстати, Германия принимает участие в «Евровидении» с 1956 года. Победу страна одерживала всего два раза: в 1982 и 2010 годах. Шесть раз страна занимала на этом музыкальном конкурсе последнее место.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО, он же Юрий Ващук.

Его композиция «Cheesecake» должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите «Cheesecake» в исполнении ТЕО!