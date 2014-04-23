Евровидение-2014. Клип на песню Shine: сестры Толмачевы на рельсах с гитарами (ВИДЕО + ФОТО)

Новости России. Сестры Толмачевы продолжают радовать еврофанатов.

На Пасху, 20 апреля, в одном из ресторанов Москвы близняшки гостеприимно встречали медийных персон и участников «Евровидения» этого года на так называемой пре-пати конкурса.

А в ночь со вторника на среду в открытом доступе появился клип девушек на евровизийную песню Shine.

Видео на своей странице в Facebook опубликовал режиссёр Аслан Ахмадов. Судя по комментариям, официальный клип вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Впрочем, как и всегда.

Одни говорят, что девушки в клипе «почти мертвые», двигаются плохо, а сцена с гитарами и вовсе получилась смешной.

Другие уверены: видео просто великолепно, а режиссеру удалось показать, «как сестры любят друг друга»; «за эти три минуты, пока идет клип, люди научатся ценить любимых».

Черно-белое видео, по словам Ахмадова, подчеркивает: Настя и Маша – разные, но вместе – они одно целое.

Место и время событий – трогательная обстановка Нью-Йорка 60-х годов.

Аслан Ахмадов, режиссер, оператор, клипмейкер, фотохудожник (в интервью «Комсомольской правде»):

Маша и Настя – как Инь и Янь. Одно перетекающее в другое. Поэтому мне и захотелось сделать черно-белый ролик. В кадре эти цвета будут перетекать один в другой. Сюжета как такового нет. Есть романтическая история двух близняшек, которые искренне любят друг друга и жить по-другому не могут. Вещь банальная, но это суть их существования. Ведь они такими родились.

Над клипом работала команда настоящих профессионалов.

Режиссер и оператор Аслан Ахмадов снял несколько десятков клипов для российских артистов, среди которых требовательные Лолита и Филипп Киркоров.

Над образами Толмачевых колдовал Валерий Храпов, стилист Аллы Пугачевой. Валерий не хотел, чтобы сестры Толмачевы навевали стереотипные ассоциации.

Валерий Храпов, стилист (в интервью starhit.ru):

Мы хотели, чтобы девочки не были похожи на русских матрешек, напротив, мы сделали из них модных европейских красавиц. Для этого я сыграл на контрасте. Одну одел в черное, другую – в белое. Они у нас как Инь и Янь. Образы я дополнил длинными сережками и интересными шляпами. Из девчонок они превратились в элегантных молодых леди. Получился такой fresh young style.

Над созданием сценических образов 17-летних Толмачевых работает известный российский дизайнер Ульяна Сергеенко.

Ее наряды пользуются невероятным спросом среди российских медийных персон.

Среди постоянных заказчиков Сергеенко немало и зарубежных звезд, к примеру, американская певица Бейонсе, итальянская киноактриса Орнелла Мути, американская актриса, невеста голливудского актера Джонни Деппа Эмбер Херд, эпатажная Леди Гага.

Филипп Киркоров, продюсер, один из авторов Shine (в интервью «Комсомольской правде»):

Когда речь зашла о том, какой должен быть стиль у Толмачевых в жизни и на сцене, я понял, что только один наш мастер может быть органичным для 17-летних девчонок – это Ульяна Сергеенко. Это было непросто: дизайнер она очень занятой, востребованный. Мы не были знакомы, но всегда с симпатией относились друг к другу и давно хотели посотрудничать, но не было повода. Теперь повод появился.

Оценить, как вам клип на композицию Shine, вы можете ниже под материалом.

Смогут ли сестры Толмачевы покорить зрителей «Евровидения»? Ответ узнаем совсем скоро.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Напомним, Беларусь представит Тео! На главной евровизийной сцене в Копенгагене белорус исполнит зажигательную композицию Cheesecake. Смотрите видео.