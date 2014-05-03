Евровидение-2014. Номер россиянок сестер Толмачевых: одна коса на двоих и наряды как у Рианны

Новости России. Самые юные участницы конкурса «Евровидение-2014», россиянки сестры Толмачевы, на второй репетиции презентовали концертные наряды, в которых выйдут на сцену зала B&W в Копенгагене.

Как и на первой репетиции, Толмачевы пели босиком.

А вот в чем будут выступать Настя и Маша Толмачевы, как будут выглядеть, несмотря на многочисленные предположения, интрига сохранялась до последнего момента.

Шелковые боди, легкие платья и маленькие шапочки.

Дизайнер Ульяна Сергеенко попыталась превратить девушек в настоящих фей, а за основу взяла наряд, который публика уже видела на певице Рианне. Поп-дива появилась в платье от Сергеенко на красной дорожке премии MTV Movie Awards 2014, прошедшей недавно в Лос-Анджелесе.

Эксперты моды назвали наряд Рианны пеньюаром, а светские хроникеры шутили: певица пришла на красную дорожку прямо из постели.

Костюмы Толмачевых гораздо скромнее, чем у Рианны (смотрите фото). Однако еврофанаты пришли к выводу, что девушки выглядят гораздо старше своего возраста. Напомним, им всего по 17 лет.

Концепция номера, с которым Толмачевы покоряют «Евровидение»: в начале композиции сестры стоят спиной друг к другу и держат в руках две прозрачные трубочки, после чего, расходятся по разным краям качелей. У каждой из них по трубочке остается в руках. И номер, и презентационное видео, и клип (смотрите здесь) подтверждают: Настя и Маша – одно целое.

Еще до отъезда в Данию девушки признались, что композиция Shine – о любви друг к другу.

Сестры Толмачевы:

Песня про нашу с сестрой любовь друг к другу. Про две половинки одного целого. Мы хотим спеть ее так, чтобы люди почувствовали наше тепло.

Судя по откликам, номер, поставленный легендарным режиссером Фокасом, экспертам понравился. А Филипп Киркоров, автор песни Shine, в успехе не сомневается. Смотрите фото и видео со второй репетиции!

Смогут ли сестры Толмачевы покорить зрителей «Евровидения»? Ответ узнаем совсем скоро.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания;07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Напомним, Беларусь представит Тео! На главной евровизийной сцене в Копенгагене белорус исполнит зажигательную композицию Cheesecake. Смотрите видео.