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Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси, 1 мая отмечает 65-летие

01 мая 2014 16:41
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Новости Беларуси. Имя, неразрывно связанное с самыми яркими страницами в развитии современной белорусской эстрады. Ядвиге Поплавской 1 мая исполняется 65 лет. С юбилеем народную артистку Беларуси поздравил Президент.

Эстрадная певица, композитор и аранжировщик родилась в музыкальной семье. И это определило ее дальнейшую судьбу. В этой же сфере работает ее муж.

«Звездная» пара Ядвига Поплавская и Александр Тиханович на сцене уже более 40 лет.

Выступая в составе легендарного ансамбля «Верасы» и в творческом содружестве, они подарили нам множество хороших, задушевных песен, ставших настоящими шлягерами, среди которых «Малиновки заслышав голосок», «Я у бабушки живу», «Морской прибой» и многие другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Юбилеи # Музыка

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