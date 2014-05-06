Евровидение-2014. Номер Армении: на сцене только Арам МР3 и световое шоу

Новости Армении. 30-летний Арам МР3, представитель Армении на конкурсе «Евровидение-2014», 6 мая вступает в борьбу за выход в финал этого престижного форума. По сути, своим номером он и откроет «Евровидение». Арам выйдет на главную сцену концертного зала B&W в Копенгагене первым.

Певец исполнит лирическую балладу You Are Not Alone с элементами дабстепа.

О чем песня? Читайте здесь!

Похоже, Арам решил напомнить всем зрителям «Евровидения», что это, прежде всего, конкурс песни. На сцене он будет один: без бэк-вокала и танцоров. Зрители увидят шоу с современными графическими решениями и световыми эффектами. Смотрите фото и видео со второй официальной репетиции Арам МР3 в Копенгагене.

Aram MP3 – псевдоним 30-летнего певца, шоумена, актера и комика Арама Саркисяна.

В 2006 году Арам получил диплом фармацевта, некоторое время даже работал по специальности.

Однако успеха мужчина достиг именно в медийной среде. Он очень популярен в Армении: постоянный участник и ведущий различных телевизионных проектов. Многие знают его как КВНщика.

Кстати, музыканта Арама могло и не быть. Сейчас Арам с улыбкой вспоминает: в школьном возрасте у него были серьезные проблемы с дыханием. По рекомендации врачей родители записали его в хор. С тех пор музыка во имя исцеления стала настоящей страстью Саркисяна.

В одном интервью Арам отметил: участие в «Евровидении» – огромная ответственность, но вместе с тем он готов попытаться привезли этот конкурс в свою прекрасную страну.

Напомним, Армения ни разу не выигрывала «Евровидение». Лучший результат страны на этом конкурсе – 2 место в финале.

Сможет ли Арам MP3 привезти «Евровидение» в Армению? Ответ узнаем уже скоро.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания;07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Напомним, Беларусь на конкурсе «Евровидение» представляет Тео! На главной евровизийной сцене в Копенгагене белорус исполнит зажигательную композицию Cheesecake. Смотрите видео.