Евровидение-2014. Украинка Мария Яремчук 6 мая выступит в первом полуфинале

Новости Украины. 21-летняя Мария Яремчук, представительница Украины на конкурсе «Евровидение-2014», вечером 6 мая споет Tick-Tock на главной сцене в Копенгагене. Букмекеры прочат украинке выход в финал.

Номер Яремчук критики уже назвали фантастическим. Он насколько прост, настолько и великолепен. Поклонники «Евровидения» отмечают сильную энергетику Марии. Впрочем, смотрите видео со второй официальной репетиции в Дании.

Зрители увидят историю любви, выраженную в танце и в музыке одновременно. Мария Яремчук и ее партер, танцор из украинского балета “Freedom”, на главной сцене «Евровидения» изобразят настоящую страсть. Она поет, он все три минуты бежит в колесе. Колесо использовано как символ времени и его быстротечности.

Кроме колеса, внимательный зритель увидит множество символов.

Порядковые номера участников первого полуфинала!

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая).

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Кто выиграет «Евровидение-2014» и увезет домой главный трофей конкурса – Хрустальный микрофон? Узнаем уже скоро!