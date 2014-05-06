Евровидение-2014. Наряд украинки Марии Яремчук – платье с черными лентами – придумали и пошили за полтора дня до полуфинала

Новости Украины. Поклонники «Евровидения» думали-гадали, в чем будет петь украинка Мария Яремчук на «Евровидении». Судя по комментариям, многие были уверены, что девушка выступит в брючном костюме.

Мнение еврофанатов разделяли и стилисты: брючный костюм под стать тому, что был на Яремчук в клипе "Tick-Tock" придал бы образу законченность. Смотрите видео.

Однако украинская команда нарядом для Марии решила подчеркнуть драматизм номера. Тело певицы будут обвивать черные ленты.

Платье для конкурсантки шили уже в Дании. Наряд разработан украинским дизайнером и стилистом Анной Осмехиной, а идея предлежит режиссеру-постановщику номера Елене Коляденко. Первый эскиз они нарисовали на салфетке.

Елена Коляденко, режиссер-постановщик "Tick-Tock" (в интервью kp.ua):

Мы хотели показать симбиоз, которым обладает каждая женщина – сила и нежность в одночасье. Платье подчеркивает как характер Марии, так и характер песни.

Напомним, уже сегодня, 6 мая, Мария Яремчук поборется за выход в финал «Евровидения».

Порядковые номера участников первого полуфинала!

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая).

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Кто выиграет «Евровидение-2014» и увезет домой главный трофей конкурса – Хрустальный микрофон? Узнаем уже скоро!