Евровидение-2014. Кто представит Беларусь?

Новости Беларуси. За право представить Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение-2014», который пройдёт весной в Копенгагене, борются 14 исполнителей.

Финал национального отбора пройдёт в формате телевизионного концерта в январе. Исполнитель, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования профессионального жюри и зрительского голосования, станет победителем проекта и представит Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение-2014».

Кого бы отправил на «Евровидение» от Беларуси норвежский белорус Александр Рыбак? И как, по его мнению, белорусам победить на взрослом «Евровидении»? Смотрите видео.

