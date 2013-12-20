Прямой эфир

Евровидение-2014. Кто представит Беларусь?

20 декабря 2013 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За право представить Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение-2014», который пройдёт весной в Копенгагене, борются 14 исполнителей.

Финал национального отбора пройдёт в формате телевизионного концерта в январе. Исполнитель, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования профессионального жюри и зрительского голосования, станет победителем проекта и представит Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение-2014».

Кого бы отправил на «Евровидение» от Беларуси норвежский белорус Александр Рыбак? И как, по его мнению, белорусам победить на взрослом «Евровидении»? Смотрите видео.
 

# Музыка # Евровидение Беларусь # Евровидение-2014. Новости

Другие новости рубрики

Все новости
Певец Джастин Бибер завершает карьеру. Когда и почему?
19 декабря 2013 09:23

Певец Джастин Бибер завершает карьеру. Когда и почему?

Старые песни по-новому от СТВ. «Золотая коллекция белорусской эстрады» вновь порадует телезрителей
17 декабря 2013 17:21

Старые песни по-новому от СТВ. «Золотая коллекция белорусской эстрады» вновь порадует телезрителей

Названы победители «Национальной музыкальной премии» 2013 года
17 декабря 2013 12:16

Названы победители «Национальной музыкальной премии» 2013 года