Евровидение-2014. Тео (Юрий Ващук): Огромное спасибо всем белорусам, которые меня поддерживали, я за тысячи километров чувствовал эту поддержку!

Новости Беларуси. Пока маленькая, но уже победа! Беларусь в финале «Евровидения»! Накануне вечером наш Тео с песней «Cheesecake» вошел в заветную двадцатку. И уже 10 мая поборется за главный трофей песенного конкурса. Надеемся фирменный степ, голос и обаяние Тео помогут ему занять достойное место.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Сейчас в пресс-центре арены творится что-то невообразимое! На сцене во втором полуфинале «Евровидения» Тео с композицией «Cheesecake»! Журналисты ловят буквально каждую его ноту! мы изо всех сил болеем за нашего участника: вперед, Беларусь, Тео, Cheesecake!

Тогда еще о том, что Беларусь будет в финале, известно не было. Ведущие и жюри заставили белоруса и всех журналистов, которые находились в пресс-центре, изрядно понервничать. Вакантных мест к тому моменту, когда, казалось, надежды было мало, оставалось всего три, а названия нашей страны в числе счастливчиков не было. И вот исторический момент!

На пресс-конференции Тео не скрывал эмоции. Белорусский флаг, к слову, белорусский исполнитель принес с собой. Наш национальный символ благодаря нему попал в кадр мировых СМИ, число которых на нынешнем конкурсе бьет все рекорды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тео (Юрий Ващук), участник конкурса «Евровидение-2014» (Беларусь):

Беларусь стала относится к «Евровидению» еще более внимательно. В нашей стране появляется много интересных исполнителей и авторов, которые достойно будут представлять страну на «Евровидении».

Кроме белорусов, в финал попали еще 9 исполнителей. Таким образом, в субботу, 10 мая, на евроарене выступят представители 25 стран. Лучшие из лучших. Конкуренцию нашей стране составить будет кому, но а пока наслаждаемся победой и поздравляем нашего земляка!

Тео (Юрий Ващук), участник конкурса «Евровидение-2014» (Беларусь):

Это ощущение некого шока, радости, одновременно. Вообще, я хочу сказать огромное спасибо всем белорусам, которые меня поддерживали. Правда, я вот на расстоянии, за тысячи километров, чувствовал эту поддержку. Спасибо всем! Я думаю, что сегодня вся ночь уйдет на то, чтобы посмотреть все сообщения в телефоне, социальных сетях. Потому что их очень много! Большое вам спасибо! Эта поддержка крайне важна и это маленькая, пока, победа, пройдя в финал, не только моя, это победа каждого, кто за меня болел. Спасибо большое!