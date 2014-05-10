Евровидение-2014. Пользователи соцсетей с восторгом встретили выход Тео в финал. #Cheesecake в мировых трендах в Twitter!

Новости Беларуси. Пользователи социальных сетей с ликованием встретили выход Беларуси в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2014». Тео с песней Cheesecake без преувеличения покорил публику!

Хэштег #Cheesecake на втором месте в мировых трендах в Twitter. В мировых трендах! Такой поддержки у белорусских конкурсантов, пожалуй, не было ни разу за всю историю участия в конкурсе «Евровидение».

«Красавчик Тео, он привезет Евровидение в Минск», «…это потрясающе! Я знаю, в кого влюбилась сегодня!», «впервые радуюсь за белорусов на Евровидении», «Cheesecake! Тео! Боже, как он двигается!», «походка! Репетирую походку Cheesecake». Сообщения и комментарии такого содержания в буквальном смысле заполонили Интернет (впрочем, смотрите сами). И это только начало.

Еще до полуфинала в интервью нашему телеканалу Тео обратился к каждому белорусу с просьбой: не болейте, а просто поддерживайте. Правда, это мне поможет хорошо выступить. И его просьбу услышали. За выход в финал Тео благодарен всем и в сотый раз белорус отмечает: это наша общая победа.

Тео (Юрий Ващук), представитель Беларуси на «Евровидении-2014»:

Я хочу сказать огромное спасибо всем белорусам, которые меня поддерживали. Правда, я вот на расстоянии, за тысячи километров, чувствовал эту поддержку. Спасибо всем! Большое вам спасибо! Эта поддержка крайне важна и это маленькая, пока, победа, пройдя в финал, не только моя, это победа каждого, кто за меня болел. Спасибо большое!

Уже сегодня, в субботу 10 мая в Дании пройдет финал. Тео выйдет на евровизийную сцену и вновь заставит всю Европу подпевать Cheesecake. Напомним, голосовать за участника из своей страны нельзя. Это неизменное правило «Евровидения». Но поддерживать ведь никто не запрещает. Так что скрестим пальцы за нашего Тео, и пусть белорусский Cheesecake прозвучит на главной сцене «Евровидения» дважды!