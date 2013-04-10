Может ли нецензурная песня стать объектом авторского права?

Художник должен быть голодным. Так говорили наши предки до изобретения авторского права. Аферы, пиратство и даже воровство в музыкальном мире. Это реальность, непривлекательная, но неизбежная.

В Беларуси, как и в других странах СНГ до сих процветает пиратство музыкальных дисков. Но пиратские предложения рождает спрос: некачественно, зато дешево, поэтому люди и покупают.

Но есть свой покупатель в магазинах, где продают исключительно лицензионную музыку. Одни понимают, что труд музыканта, как и любой другой, должен быть адекватно оплачен. Другие просто готовы отдать деньги за качество звука.

Но есть еще одна беда – Интернет. При всех прелестях Всемирная паутина напрочь разбивает понятия авторских прав. Скачать можно все и в отличном качестве. Но вот насколько законно? Можно ли применить закон об авторском праве в Интернете? Вопрос остается открытым.

Владимир, у группы «J-mors» есть проблемы с авторскими правами?

Владимир Пугач, солист группы «J-mors», юрист:

Безусловно, есть. И они в основном связаны с использованием музыки в Интернете, но сейчас нет никаких технических средств, чтобы их качественно защитить. К сожалению, правовых средств для этого недостаточно, и решать эти проблемы с каждым из нелегальных пользователей бессмысленно.

Татьяна Жданович, ведущий юристконсульт Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

Например, Белорусский государственный ансамбль «Песняры» столкнулся с захватом своего товарного знака российской компанией. Дело в том, что первая регистрация товарного знака, принадлежащего «Песнярам», произошла в Беларуси в 1999 году, еще при жизни Владимира Мулявина. При его жизни подобных вопросов не возникало. Но в 2003 году, после трагической ситуации, два наших бывших сотрудника, которые когда-то работали в нашем коллективе, уехали в Россию и зарегистрировали там вместе с россиянами товарный знак «Песняры» на имя российской компании. Естественно, они продолжали свою концертную деятельность и имели право запрещать продолжать ее другим. И в такую неприятную ситуацию попал Белорусский государственный ансамбль «Песняры». Сейчас я могу утверждать, что белорусский ансамбль «Песняры» является единственным обладателем общеизвестного товарного знака в Беларуси, РФ и в Украине.

Что нужно сделать автору, чтобы узаконить свои авторские права?

Герман Титов, певец, композитор, телеведущий:

У нас в стране стандартная процедура. Я с ней ознакомился несколько лет назад, когда написал в соавторстве первое произведение. Если ты автор слов или композитор, то сначала ты пишешь песню, но нигде ее не публикуешь. Песню нужно записать на диск, текст распечатать и вместе со всем этим нужно идти в авторское общество. Там тебя регистрируют как композитора. Это абсолютно бесплатно. Затем для тебя создают так называемую папку, в которой ты складируешь все свои произведения. Ты регистрируешься как автор слов, автор музыки и как автор аранжировки. Все эти данные хранятся в авторском обществе, и оно отслеживает, звучит ли это произведение где-то незаконно.

Алексей Бичурин, начальник центра по коллективному управлению имущественными правами Национального центра интеллектуальной собственности:

Да, действительно существует у нас регистрация музыкальных произведений, но тут нужно выйти из заблуждения, что авторские права связаны с какой-либо регистрацией. Авторское право возникает в момент создания произведения, и никаких регистраций, чтобы иметь авторские права, чтобы осуществлять свои авторские права, не требуется. Зачем к нам обращаются творческие люди? Они обращаются за управлением своими правами, за представлением своих интересов в тех случаях, когда сами они сделать этого не могут. Если их музыка звучит в барах, кафе, на радио, проходят концерты, то у автора возникает проблема отследить каждый случай использования. Но Национальный центр интеллектуальной собственности осуществляет контроль только за теми произведениями и сотрудничает только с теми авторами, с которыми мы заключили договоры. На сегодняшний день у нас порядка 3700 членов на национальном уровне, я имею в виду лиц, композиторов, поэтов, которые заключили с нами соответствующий договор. Что касается других стран, то у нас есть партнеры в зарубежных государствах – порядка 40 партнерских организаций в разных странах мира. Кстати, к качеству того, что нам приносят, мы отношения не имеем. Даже нецензурная песня может стать объектом авторского права.

Павел Соболев, арт-директор:

В казино, например, мы совершенно ничего не платим за то, что там на фоне играет белорусская или зарубежная музыка. Это, кстати, касается не только казино, но и ресторанов, кафе и так далее. Мы музыку качаем бесплатно. А если я могу в свободном доступе скачать эту музыку, почему же тогда я не могу ее использовать? Конечно, это может стать большим заблуждением многих. Но это уже недоработка законодательства.

Алексей Бичурин:

Даже если вы купили компакт-диск, даже если вы скачали файл с легального сайта, ничто не дает вам право его озвучивать в общественном месте. Но на сегодняшний день фигурантов, которые пытаются защищать свои авторские права в Республике Беларусь, не так уж и много. Даже такси является публичным местом, поэтому озвучивание музыки там является нарушением авторских прав. Мы стремимся к тому, чтобы расширить круг пользователей, которые осознанно будут производить выплаты авторского вознаграждения. Но пользователей так много, а нас… Но на сегодняшний день Национальный центр интеллектуальной собственности имеет договоры с порядка 1200 организациями, предприятиями, индивидуальными предпринимателями в пределах РБ.

Олег Елисеенков, композитор:

У меня был случай в 1990 году, когда вышел новый российский боевик, и там прозвучала моя песня. Я позвонил в Санкт-Петербург и получил ответ, который по телевизору обычно не озвучивается. Но смысл его был в том, что ни на какие авторские вознаграждения я претендовать не могу. Я веду к тому, что эти авторские отчисления в случае прокрутки какой-то песни, например, на радио минимальны. У нас очень маленькая страна, а шоу-бизнес хорошо идет, когда население в стране от 50 миллионов. А сумму тех отчислений, даже, например, которые платит канал СТВ, стыдно озвучить просто. Я, кстати, пытался вместе с НЦИС довести одно дело до суда. Я написал одну песню, и после летнего отдыха в Крыму мои знакомые сказали, что видели очень красивый клип на мою песню, который крутили по украинскому каналу. Он, оказывается, шел там несколько раз в день в течение долгого времени. Мне скачали этот клип с лейблом телеканала, и я, естественно, позвонил своему партнеру в Киев. Он обещал, что завтра обязательно все вышлет мне, но завтра как-то превратилось в послезавтра и так далее. И мы с Национальным центром составили заявление и послали его в соответствующий орган в Киеве. Оттуда приходит ответ, что автор этой песни не я, а кто-то другой! Я звоню снова в Киев, и мне мой партнер говорит, что он подсчитал и решил, что ему дешевле будет занести 500 евро в центр авторских прав в Киеве, чтобы они решили дело, чем выплачивать мне 11 тысяч евро. Сумма приблизительная. Вот вам и коррупция. И когда мы находимся в правовом поле, а другая страна – вне него, то мы можем только развести руками.

Герман Титов:

Есть один момент по поводу домашнего прослушивания композиции. Я читал новость о том, что производители жестких дисков, флешек, интернет-провайдеры должны некий процент от производства своих носителей платить в НЦИС. Во всем мире так и есть. В Европе это появилось лет 10 назад.

Олег Елисеенков:

Хочу рассказать ситуацию, которая у меня возникла, когда Александр Солодуха выпускал в прошлом году в Москве альбом «Берега». Так как там подавляющее большинство моих песен, Александр все уладил. Ему в российской компании сказали (со слов Саши): «Мы тебя выпускаем, но ты должен сначала урегулировать отношения со своими авторами. Мы с Российским авторским обществом никаких дел иметь не желаем. Так что вот тебе бланки, и пусть твои авторы откажутся от авторских прав. Каким образом? Ну, пусть тебе их передадут». Он пришел ко мне с этой ситуацией, и я хочу сказать, что это вызывает большие противоречия между авторами и исполнителями. Исполнителю выгодно, чтобы его диск продавался на всех заправках. Он одним концертом в России на корпоративе отобьет те деньги, что заплатит авторам за их права на песню. А вот авторы от корпоративов ни копейки не имеют. Это я сейчас говорю о российском рынке, потому что основной заработок именно там.

Владимир Кубышкин, продюсер:

Система музыкального рынка поменялась. «Битлз» с самого начала вообще не гастролировали. Они зарабатывали продажей пластинок. С лицензионного диска, с этих 15-20 долларов, зарабатывали все: и исполнители, и авторы, и звукозаписывающая компания. Сейчас диски – это сувенирная продукция. Еще надо умудриться продать тысячу дисков даже в России. Но в Европе, США вопрос с Интернетом решен. Там люди могут зарабатывать не меньшие деньги, но только уже другими способами. Автор должен быть мотивирован.

Владимир Пугач:

Да, на сегодняшний день механические носители с музыкой скорее сувенирная продукция, которая рекламирует артиста и помогает ему зарабатывать на концертах. Система поменялась радикально. Если раньше концертные шоу устраивались для того, чтобы рекламировать продажу компакт-дисков, на которых в итоге зарабатывали, то сейчас даже в Западной Европе сами шоу являются способом заработка. А что касается нелегального скачивания песен из Интернета, то проблема не в законодательстве, а в технических средствах, которых раньше не было, а сейчас они постепенно внедряются и будут заставлять пользователей в Интернете платить авторские взносы.