Селена Гомес даст концерт на «Минск-Арене» в сентябре

Новости Беларуси. Юная суперзвезда, певица и актриса Селена Гомес, презентует сольную программу белорусам 19 сентября. После концерта в Минске, она отправится в Киев, Санкт-Петербург и Москву.

Летом мировой публике будет представлен её первый сольный альбом, в поддержку которого и организован концертный тур.

Селена Гомес, певица:

Работа над этим альбомом – самое трудное, что я когда-либо делала. Я записала около 23 песен, но в альбом войдут только 11. Это новый уровень для меня.

Несмотря на свой юный возраст – девушке 20 лет – она поёт, активно снимается в кино, работает на телевидении, поёт и является самым юным послом доброй воли ЮНИСЕФ за всю историю существования фонда. В 2013-м зрители увидят сразу три фильма с участием Селены Гомес.

Билеты на концерт американской певицы в Минске уже поступили в продажу. Их стоимость составляет от 310 тысяч рублей до 1 миллиона 210 тысяч.

В Беларусь звезды мирового масштаба приезжают с завидным постоянством. Так, осенью в Минске выступила Дженифер Лопес, одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных представителей испаноговорящего мира. У гостиницы Дженнифер Лопес встретили фанаты. Они преподнесли певице действительно эксклюзивный подарок – импровизированный ремикс на один из ее всемирно известных синглов (смотрите видео).