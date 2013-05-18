Евровидение-2013. Победила 20-летняя датчанка Эммили де Форест. Беларусь – 16 место в финале

Новости Швеции. Победителем конкурса «Евровидение-2013» стала датчанка Эммили де Форест с «Only Teardrops», набравшая 281 балл. С марта месяца эта девушка лидировала согласно данным букмекерских контор и считалась негласным победителем. Борьбу за попадание в тройку лидеров прочили норвежке Маргарет Бергер («I Feed You My Love»), украинке Злате Огневич («Gravity»). Но абсолютно все в этой жизни предсказуемо быть не может! Второе место занял исполнитель из Азербайджана Фарид Мамедов, набрав 231 балл, третье место досталось Украине (214 баллов). Норвегия, в конечном счете, увозит с собой 4 место и 191 балл, Россия – 174 балла и 5 место.

Беларусь в финале международного конкурса «Евровидение-2013» заняла 16 место из 26. Наивысшую оценку в 12 баллов Беларуси поставила Украина. Также за Алёну Ланскую проголосовали Израиль, Молдова, Азербайджан, Армения, Мальта, Греция, Черногория, Грузия, Македония и Литва. К слову, Россия не отдала нашей исполнительнице ни одного балла. В любом случае, «затраты себя оправдали», – отметила Алёна Ланская ещё после выхода в финал конкурса.

Алена Ланская, участница конкурса «Евровидение-2013» (Беларусь):

Я этому безумно рада и счастлива, мы хорошо сработали, и сейчас я полна для новых открытий, у меня уже много идей, и, возможно, это была всего лишь разминка перед следующим выступлением на «Евровидении».

Участие белорусов в финале «Евровидения» уже маленькая победа: в десятый раз наши представители штурмуют этот песенный конкурс, но лишь в третий оказались в финале – в 2007 Дмитрий Колдун (пятое место), в 2010 группа «3+2» (предпоследнее место) и вот в 2013 – Алёна Ланская (16 место).

Алёна Ланская, участница конкурса «Евровидение-2013» (Беларусь):

Я счастлива, потому что со мной работала такая замечательная команда! Такого единения, такого понимания я не ощущала ни от кого. Я счастлива, потому что мы не только вошли в финал, мы еще заняли золотую середину.

Победительница «Евровидения-2013» 20-летняя датчанка Эммили де Форест в буквальном смысле этого слова взорвала «Мальмё-Арену». Она была уверена в своей песне, но в то, что в нее поверит вся Европа, для Эмили стало приятной неожиданностью.

Эммили де Форест, победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2013»:

У «Only Teardrops» здоровская мелодия и хороший ритм. Эта песня заставляет задуматься о том, как люди относятся друг к другу, поразмышлять над тем, что такое война и мир. Она несколько меланхоличная, но вместе с тем вселяет надежду на будущее.

Из шведского Мальмё «Евровидение» перебирается в Данию. Место проведения назовут не раньше, чем через несколько месяцев. Но точно известно: Данию от Швеции отделяют всего 20 минут езды, так что конкурс «уйдет» недалеко. Страны-соседки передадут эстафету друг другу из рук в руки. Символично, правда? В общем, как и то, что в Данию победу принесет босоногая Эмили де Форест, как некогда в Швецию – Лорин.

Датчанка Эммили де Форест покорила простотой и искренностью. Её выступление 15-тысячная шведская арена встретила овациями. Ведь поклонники в Мальмё еще до финала не просто узнавали девушку на улице, они усыпали её комплиментами и уже стояли в очередях за автографом.

Финальное шоу было впечатляющим. Шведские режиссеры не соврали, пообещав фееричный финал. Идея определения порядка выступлений продюсерами полностью себя оправдала – на смену лиричному мистеру-хипстеру ByeAlex из Венгрии с песней «Моя любимая» босиком под этнические мотивы пришла Эммили де Форест и ее «Только слёзы», а после мольбы Фарида Мамедова из Азербайджана зажгли зал «бесплатным алкоголем» греки.

Динамичное шоу дополнялось фееричными номерами стран-участниц. Много огня и света в радикальных формах и не очень – то, чем запомнится «Евровидение-2013». Если россияне осветили «Мальмё-Арену» десятками фонарей, а испанцы запустили китайские фонарики, то у Алёны Мун из Молдовы красным пламенем «горело» платье. Практически из номера в номер сцену содрогали залпы фейерверков и конфити. Сцена жила и дышала благодаря танцам и песням.

В этом году организаторы конкурса хотели подчеркнуть, что «Евровидение» – конкурс песенный, поэтому просили обратить внимание участников на композицию, а не на шоу. Многие страны справились с этим на «отлично». Удивительный минимализм продемонстрировал итальянец Марко Менгони, выступив в одиночку. Литовца Андрюса Появиса, как и представителей Венгрии, Эстонии, Франции и других поддерживали лишь бэк-вокалисты. Кстати, как никогда популярными в этом году были бэк-вокалисты афроамериканцы. А вот настоящего африканца, уроженца ЮАР, на главный европейский музыкальный конкурс привезла белоруска Алёна Ланская.

Музыка «Евровидения-2013» отличилась удивительным разнообразием музыкальных направлений. Лирические баллады, евроденс, электро-хаус, этническая музыка и даже микс оперы и dub step звучали со сцены «Мальмё-Арены». Радо-диджеям явно будет, что поставить в эфир после этого шоу.