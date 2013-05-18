Евровидение-2013. Дина Гарипова от России заняла 5 место на Евровидении 2013

Новости Швеции. Россия заняла пятое место на «Евровидении-2013».

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Сегодня, 18 мая Старый Свет выберет лучшую песню 2013 года. Несколько часов осталось до финала музыкального конкурса «Евровидение», но пока никому не известно точно, какая страна примет эстафету Швеции.

Конкурсанты этого года приехали на «Евровидение» с разными целями: Маргарет Бергер из Норвегии хочет вернуть свою страну в Топ-10 конкурса, Анук их Голландии приехала ради «патешной забавы», а Елица Тодорова из Болгарии мечтала сфотографироваться с певицей Лорин. К слову, мечта Елицы сбылась, но вот страна в финал так и не попала. Россиянка Дина Гарипова о победе не думает, для девушки важно, как она споёт в финале евровизийного состязания.

Дина Гарипова, представительница России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013» (в интервью «КП»):

Я не думаю о победе, не думаю, какое займу в итоге место на конкурсе «Евровидение». Меня больше волнует как я спою. Конечно же, я понимаю, что люди болеют за меня, поэтому сделаю все возможное, чтобы достойно представить Россию. Я пою о простых вещах и очень надеюсь, что история, которую я рассказываю в песне, не оставит никого равнодушным. Пусть каждый найдет в ней что-то свое.

Во время выступления россиянки в финале конкурса, как впрочем, и в полуфинале шоу не будет. Команда Гариповой сделала ставку на вокальные данные своей подопечной. Продюсеры считают, что главное достоинство Гариповой – её голос, поэтому евровизийный номер не предполагает грандиозного шоу с танцевальными элементами.

Яна Чурикова, телеведущая, журналист (Россия):

Песня наша понятна всем людям, она привязывается как вирус. Но давайте будем честны – побеждать нам не нужно. Во-первых, бюджет у нас не резиновый, во-вторых, вот это стремление всех порвать прошло – мы уже всех порвали.

На сцене «Malmo Arena» Дина Гарипова выступит под 10-м номером. Согласно данным букмекерских контор, фаворитом предстоящего финального шоу является исполнительница из Дании Эммили де Форест с песней «Только слезы» («Only Teardrops»). Негласным победителем «Евровидения» датчанку назвали еще в марте, с тех пор она уверено держит лидерскую позицию. Так, за несколько часов до финального поединка пятерка финалистов по прогнозам букмекеров выглядит следующим образом: Дания, Норвегия, Украина, Азербайджан, Россия.

Эммили де Форест, представительница Дании на «Евровидении-2013»:

Я очень рада, что фанаты верят в меня и в мою песню. Они полюбили мою песню. Но предугадать исход очень сложно. Тем более что в этом году много достойных конкурсантов. Из России замечательная певица. У нее сильный голос и отличный номер.

Белоруска Алёна Ланская споёт «Solayoh» в финале конкурса под 8-м номером. Будем надеяться, что в финале конкурса латиноамериканское «Solayoh» и жест «ча-ча» в исполнении Ланской не затеряется среди фонарей и великанов евровизийной сцены.

Справка ctv.by

Финал международного песенного конкурса «Евровидние-2013» состоится в 22.00 по белорусскому времени.