Евровидение-2013. Датчанка Эммили де Форест заставит всю Европу внимать флейте

Новости Швеции. Уже сегодня ближе к ночи Европа узнает, какая композиция победит на престижном международном конкурсе «Евровидение». Согласно данным букмекерских контор, фаворитом предстоящего финального шоу является исполнительница из Дании Эммили де Форест с песней «Только слезы» («Only Teardrops»). Ставки букмекерских контор на победу датчанки – в пределах 1,6-1,8. Это означает, что букмекеры практически полностью уверены в ее победе.

Эммили де Форест, представительница Дании на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Я думаю, что это песня-победитель. Тем не менее, я не ожидала даже попасть в тройку лучших и была очень удивлена, когда они называли мое имя. И, я удивилась бы еще больше, если бы победила на Евровидении! У «Only Teardrops» здоровская мелодия и хороший ритм. Эта песня заставляет задуматься о том, как люди относятся друг к другу, поразмышлять над тем, что такое война и мир. Она несколько меланхоличная, но вместе с тем вселяет надежду на будущее.

Внучка незаконнорожденного сына короля, в финале, как, впрочем, и в полуфинале, на главной евровизийной сцене споёт босиком под флейту и барабаны. Кстати, в качестве промо-продукции команда Дании привезла на «Евровидение» более тысячи флейт. «Я всегда пою без обуви. Это расслабляет», – признаётся де Форест.

Эта 20-летняя девушка в буквальном смысле этого слова взорвала музыкальный рынок. Её «Only Teardrops» вырвалась на первые строчки международных чартов.

Конкурсанты этого года приехали на «Евровидение» с разными целями: Маргарет Бергер из Норвегии хочет вернуть свою страну в Топ-10 конкурса, Анук их Голландии приехала ради «патешной забавы», а Елица Тодорова из Болгарии мечтала сфотографироваться с певицей Лорин. К слову, мечта Елицы сбылась, но вот страна в финал так и не попала.

Датчанка Эммили де Форест решила покорить простотой и искренностью. Во время выступления на сцене «Malmo Arena» девушка вела себя так, будто уже победила, а не соревнуется за место в финале. Её выступление 15-тысячная шведская арена встретила овациями. Поклонники в Мальмё не просто узнают девушку на улице, они усыпают её комплиментами и уже стоят в очередях за автографом. В Швеции Эммили де Форест как дома: Дания находится в 20 минутах езды от Мальмё.

Эммили де Форест, представительница Дании на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Я очень рада, что фанаты верят в меня и в мою песню. Они полюбили мою песню. Но предугадать исход очень сложно. Тем более что в этом году много достойных конкурсантов.



Негласным победителем «Евровидения» датчанку назвали еще в марте, с тех пор она уверено держит лидерскую позицию. Со вторым и третьим местом на этом «Евровидении» у букмекеров всё не так стабильно. Если верить данным букмекеров, то борьба развернется между норвежкой Маргарет Бергер («I Feed You My Love»), украинкой Златой Огневич («Gravity») и россиянкой Диной Гариповой («What If»).

Перевод песни Эммили де Форест