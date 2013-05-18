Прямой эфир

Евровидение-2013. Датчанка Эммили де Форест заставит всю Европу внимать флейте

18 мая 2013 16:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. Уже сегодня ближе к ночи Европа узнает, какая композиция победит на престижном международном конкурсе «Евровидение». Согласно данным букмекерских контор, фаворитом предстоящего финального шоу является исполнительница из Дании Эммили де Форест с песней «Только слезы» («Only Teardrops»). Ставки букмекерских контор на победу датчанки – в пределах 1,6-1,8. Это означает, что букмекеры практически полностью уверены в ее победе.

Эммили де Форест, представительница Дании на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:
Я думаю, что это песня-победитель. Тем не менее, я не ожидала даже попасть в тройку лучших и была очень удивлена, когда они называли мое имя. И, я удивилась бы еще больше, если бы победила на Евровидении! У «Only Teardrops» здоровская мелодия и хороший ритм. Эта песня заставляет задуматься о том, как люди относятся друг к другу, поразмышлять над тем, что такое война и мир. Она несколько меланхоличная, но вместе с тем вселяет надежду на будущее.

Внучка незаконнорожденного сына короля, в финале, как, впрочем, и в полуфинале, на главной евровизийной сцене споёт босиком под флейту и барабаны. Кстати, в качестве промо-продукции команда Дании привезла на «Евровидение» более тысячи флейт. «Я всегда пою без обуви. Это расслабляет», –  признаётся де Форест.

Эта 20-летняя девушка в буквальном смысле этого слова взорвала музыкальный рынок. Её «Only Teardrops» вырвалась на первые строчки международных чартов.

Конкурсанты этого года приехали на «Евровидение» с разными целями: Маргарет Бергер из Норвегии хочет вернуть свою страну в Топ-10 конкурса, Анук их Голландии приехала ради «патешной забавы», а Елица Тодорова из Болгарии мечтала сфотографироваться с певицей Лорин. К слову, мечта Елицы сбылась, но вот страна в финал так и не попала.

Датчанка Эммили де Форест решила покорить простотой и искренностью. Во время выступления на сцене «Malmo Arena» девушка вела себя так, будто уже победила, а не соревнуется за место в финале. Её выступление 15-тысячная шведская арена встретила овациями. Поклонники в Мальмё не просто узнают девушку на улице, они усыпают её комплиментами и уже стоят в очередях за автографом. В Швеции Эммили де Форест как дома: Дания находится в 20 минутах езды от Мальмё.

Эммили де Форест, представительница Дании на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:
Я очень рада, что фанаты верят в меня и в мою песню. Они полюбили мою песню. Но предугадать исход очень сложно. Тем более что в этом году много достойных конкурсантов.

Негласным победителем «Евровидения» датчанку назвали еще в марте, с тех пор она уверено держит лидерскую позицию. Со вторым и третьим местом на этом «Евровидении» у букмекеров всё не так стабильно. Если верить данным букмекеров, то борьба развернется между норвежкой Маргарет Бергер («I Feed You My Love»), украинкой Златой Огневич («Gravity») и россиянкой Диной Гариповой («What If»).

Перевод песни Эммили де Форест

Only teardrops

The sky is red tonight
We’re on the edge tonight
No shooting star
to guide us

Eye for an eye,
Why tear each other apart?
Please tell me why,
Why do we make it so?
I look at us now,
We only got ourselves to blame
It’s such a shame

How many times
Can we win and lose?
How many times
Can we break the rules between us?
Only teardrops
How many times do we have to fight?
How many times
Till we get it right between us?
Only teardrops

So come and face me now
Here on this stage tonight
Let’s leave the past behind us

Eye for an eye,
Why tear each other apart?
Please tell me why,
Why do we make it so?
I look at us now,
We only got ourselves to blame
It’s such a shame

Tell me
How many times
Can we win and lose?
How many times
Can we break the rules between us?
Only teardrops
How many times do we have to fight?
How many times
Till we get it right between us?
Only teardrops

 

Только капли слёзы

Сегодня небо окрасилось багряным цветом,
Мы на краю обрыва этой ночью,
И ни одна звезда не упадёт, чтобы указать нам путь.

Око за око,
Но стоит ли рвать друга на части?
Пожалуйста скажи мне,
Почему нам приходится всё это делать?
Я смотрю на нас сейчас,
И вижу, что лишь мы одни виноваты.
И это так огорчает.

Сколько ещё мы можем
Выигрывать и проигрывать?
Сколько мы можем
Нарушать созданные нами правила?
Только капли слёз.
Сколько ещё нам придётся сражаться?
Сколько ещё,
Пока мы всё не наладим между нами?
Только слёзы.

Встань, загляни мне в глаза,
Здесь на этой сцене сегодня,
Нам надо оставить прошлое позади.

Око за око,
Но стоит ли рвать друга на части?
Пожалуйста скажи мне,
Почему нам приходится всё это делать?
Я смотрю на нас сейчас,
И вижу, что лишь мы одни виноваты.
И это так огорчает.

Скажи мне,
Сколько ещё мы можем
Выигрывать и проигрывать?
Сколько мы можем
Нарушать созданные нами правила?
Только капли слёз.
Сколько ещё нам придётся сражаться?
Сколько ещё,
Пока мы всё не наладим между нами?
Только слёзы.

 

# Евровидение-2013 # Музыка # Эммили де Форест # Фотофакт # Евровидение-2013

Другие новости рубрики

Все новости
Евровидение-2013. Алена Ланская не будет менять свой номер в финале
18 мая 2013 14:04

Евровидение-2013. Алена Ланская не будет менять свой номер в финале

Евровидение-2013. Как оценивают шансы Алёны Ланской на победу?
18 мая 2013 10:24

Евровидение-2013. Как оценивают шансы Алёны Ланской на победу?

Ансамбль «Арс Лонга» с Воложинщины стал победителем международного интернет-конкурса
16 мая 2013 15:01

Ансамбль «Арс Лонга» с Воложинщины стал победителем международного интернет-конкурса