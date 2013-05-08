Евровидение-2013. Криста Сиегфридс из Финляндии со сцены в Мальмё сделает предложение своему бойфренду

Новости Швеции. На сцене в Мальмё 27-летняя Криста Сиегфридс исполнит зажигательную композицию Marry Me («Выходи за меня»).

Криста Сиегфридс, представительница Финляндии на «Евровидении-2013»:

Я написала эту песню для своего бойфренда. Мы уже вместе столько времени, потому это намек для него, что уже пора бы сделать мне предложение, и что ему нужно купить кольца, ведь я не могу позволить себе сделать это – эй, я ведь всего лишь бедная певица.



Криста ещё в марте обещала сделать что-нибудь сумасшедшее на сцене в Мальмё. Сменить за номер несколько платьев, например. Окончательный выбор девушка сделала на свадебном платье. Правда, идея шокировть мировую общественность, похоже, осталась. Во время предварительного выступления в Амстердаме Криста шокировала присутствующих, поцеловав на сцене свою танцовщицу. Не исключено, что во время выступления на сцене «Евровидения» девушка повторит эту выходку.

Криста Сиегфридс, представительница Финляндии на «Евровидении-2013»:

Я собираюсь удивить всех окончанием моего выступления. Это будет прямой эфир, так что никто не сможет меня остановить.

Журналисты британской газеты The Independent считают, что содержание песни «Marry Me» не так просто, как может показаться на первый взгляд. Да и сама Криста в интервью этому изданию говорит, что её песня призывает Финляндию одобрить закон о равноправном браке. В Финляндии закон разрешает регистрацию однополого партнерства, однако однополые пары не могут иметь одну фамилию или усыновлять ребенка.

По правилам «Евровидения» участникам запрещено появляться на сцене в непристойном виде и совершать действия провокационного характера. В песнях не должно содержаться политических высказываний, нецензурных выражений, рекламы. Так, в 2003 году опасения у организаторов конкурса вызвал российский дуэт «Тату». Во время выступления на евровизийной сцене операторы не снимали девушек крупным планом. Вероятнее всего это было связано с выбранным имиджем, скандальным поведением и заявлениями участниц (выступления в нижнем белье на концертах, употребление нецензурной лексики в интервью, провокационные фотографии).

В 2011 году неприятный инцидент на «Евровидении» в Дюссельдорфе произошёл с Алексеем Воробьёвым, опять же участником от России (смотрите видео). После того, как ведущие шоу объявили, что Россия прошла в финал «Евровидения», Алексей стал кричать оператору: «Это Россия! Это Россия, бл…ь! Иди сюда, бл…ь! Смотри в глаза, бл…ь!». А затем поцеловал объектив телекамеры. Эти слова попали в прямой эфир, вызвав бурное обсуждение в Интернете. Позже артист назвал свою реакцию искренней и оправданной.

Алексей Воробьев, представитель России на «Евровидении – 2011»:

Ну, а как еще? Я отреагировал искренне. Конечно, когда объявили уже восьмого конкурсанта, прошедшего в финал, и осталось всего две позиции, я запереживал, и когда все-таки назвали мое имя, я возликовал. А что должен был крикнуть: спасибо, я так рад, всех люблю?! Мне кажется, что на моем месте многие отреагировали бы так же.