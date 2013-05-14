Евровидение-2013: Алена Ланская занимает второе место в рейтинге самых красивых участниц

Новости Беларуси. Внимание миллионов поклонников популярной музыки приковано к шведскому Мальме, где этим вечером состоится первый полуфинал «Евровидения».

Белорусская участница Алёна Ланская выйдет на сцену Мальме-Арены под 11 номером. Помимо нее, за право попасть в финал будут сражаться исполнители из шестнадцати стран, в том числе России и Украины.

Сегодня, 14 мая, определится первая десятка участников финала. Еще 10 финалистов станут известны по итогам второго полуфинала, который пройдет в Мальме 16 мая. Финал же конкурса состоится в эту субботу, 18 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что Швеция в этом году решила обойтись без излишков, находиться тут комфортно: бесплатный транспорт для аккредитованых гостей вплоть до велосипедов! Для тех, кому не достались билеты на «Евровидение» - концерты участников в Евродеревне, которая расположилась на центральной площади Густава Адольфа.

В дни проведения «Евровидения» людей на улицах Мальмё стало наполовину больше. 100 тысяч гостей из разных стран захотели своими глазами увидеть главное музыкальное событие Европы.

Музыка в Мальмё звучит не только в арене и Евродеревне, но и на городских улицах. Необычные каверы песен «Евровидения» прошлых лет исполняют уличные музыканты.

Далеко не каждый житель и гость Мальмё попадёт на «Евровидение». Однако, окунуться в атмосферу праздничного города - может каждый, кто заранее побеспокоился о брони в гостинице. Отели в Мальмё рассчитаны всего на 4000 тысячи мест, половину из которых заняли только представители прессы. Их здесь около полутора тысяч из 80 стран.

В организации конкурса заняты около 700 человек. Планируется, что «Евровидение» посмотрят 125 миллионов человек по всей Европе.

Выступление Алёны Ланской - позитивно оценивают и представители международных делегаций. После вчерашней генеральной репетиции рейтинг белорусской участницы среди журналистов поднялся. А вот мнение профессионального жюри пока в секрете.

Михаил Кесарев, руководитель интернет-портала о «Евровидении» (Россия):

Это лучшая песня от Беларуси за последние 5 лет. Я думаю, что эта песня в финал пройдет. Алена очень уверенно держится на сцене.

Дарья Партас, руководитель пресс-службы делегации (Украина):

Я была приятно удивлена. Очень понравилось выступление и сама песня. Она органична с этим выступлением. Очень напомнило Грецию в 2003 году, которая заняла третье место. Я думаю, что песня будет в десятке лучших.

Улав Андерссон, пресс-секретарь союза русских обществ (Швеция):

Очень чётко сработали в Беларуси, когда он устраивали свой ивент, они просто взорвали «Евровидение», сорвали банк! Они смогли представить ее таким образом, что они обошли и Россию, и Украсину, и Грузию, и практически все восточноевропейские страны, не говоря уже о Западе. Очень ловкий ход.

В числе самых сильных участников «Евровидения-2013», помимо Беларуси, специалисты также называют Россию, Украину, Азербайджан, Грузию, Швецию, Норвегию, Данию.

Второе место в рейтинге самых красивых участниц «Евровидения-2013» Алёна Ланская уже получила, дело - за официальным статусом фавориток конкурса!