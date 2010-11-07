Евгений Чалышев (У нескладовае): Творчество на белорусском языке мне близко из-за «Песняров»

Автор текстов, композитор и исполнитель Евгений Чалышев поделился с ведущей программы «Большой завтрак» Ириной Хануник-Ромбальской своим мнением о белорусском языке и шоу-бизнесе Беларуси.

Ирина Хануник-Ромбальская: В последнее время все большую популярность набирает проект «У нескладовае». А как у вас с ним сложилось?

Евгений Чалышев: Я могу сказать, что у меня сложилось с ним сразу и легко. Мне позвонил Роман Орлов, идейный вдохновитель всего этого проекта, пригласил туда. И я с радостью согласился.

Ирина Хануник-Ромбальская: Ваш первый клип в проекте на белорусском языке. Вы всячески пытаетесь популяризовать белорусскую культуру?

Евгений Чалышев: Этот проект позиционируется как чуть ли не единственный белорусский проект полностью на белорусском языке.

Ирина Хануник-Ромбальская: Вы же сам русский, из Магнитогорска. Насколько вам легко писать и исполнять песни на белорусском языке?

Евгений Чалышев: Все белорусское творчество на белорусском языке мне близко из-за «Песняров». Я очень любил, да и сейчас люблю этот коллектив. Потом я познакомился со всеми лично. Валерий Сергеевич Дайнеко даже попытался меня чему-то научить в институте.

На мой взгляд, белорусский – это очень мелодичный язык, на котором приятно петь. Однако не все слова понятны, есть откровенно смешные. Но песни на нем звучат по-другому.

Ирина Хануник-Ромбальская:С какими проблемами вам приходиться сталкиваться в шоу-бизнесе?

Евгений Чалышев: Я, например, полностью против использования фонограммы. Рокеры у нас, как правило, выступают вживую. Любая телевизионная съемка фанерная. Многие операторы мне говорят, что лучше снимать певцов, исполняющих песни под фанеру.

Я хочу сказать, чтобы мы начал учиться вместе петь в живую, научились снимать живые выступления, качественно записывать звук. Тогда, может, у нас что-то и получиться.

Есть еще один момент. К сожалении, у нас в стране работает не очень большое количество профессиональных авторов, которые пишут и музыку, и тексты. И во всем том, что мы слышим на радиостанциях, можно угадать автора. Я бы давал больше шансов молодым, еще не реализовавшим себя авторам.

Этих проблем много, и бороться с ними, безусловно, нужно.