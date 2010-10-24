Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»): В 5 лет я начал с наркотиков, в 7 перешел к спиртному

Концерт ВИА «Харлі» на «Звездном ринге» СТВ.

ВИА «Харлі» создан в Минске в 2002 году. Его репертуар составляют песни на белорусском и русском языках. Неизменный лидер и основной вокалист ансамбля - Евгений Чалышев. Продюсерами ВИА «Харлі» в разное время являлись Роман Орлов и Александр Колтунов. Группа выступала на фестивалях «Славянский базар», «Золотой шлягер» и многих других. Дискографию коллектива составляют два альбома.

Дмитрий Врангель:

Мне показалось, или на самом деле о вас в последнее время нигде и ничего не было слышно?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Вам не показалось, о нас ничего, нигде не слышно.

Зритель из зала:

Евгений, это правда, что у вас были проблемы с наркотиками? Если они были, то как вы с ними боролись?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Когда мне было 5 лет, они действительно были. В 7 я закончил, сейчас я чувствую себя прекрасно, занимаюсь спортом, подтягиваюсь.

Зритель из зала:

В последнее время вы стоите на месте, может стоило назвать группу «Харлей»?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Как корабль назовешь, так он и поплывет, но для нас это не принципиально. Мы не буксуем, просто реже появляемся в общественных местах и на телевидении.

Зритель из зала:

Вы когда-то были лидером коллектива «Нос по ветру». Что сейчас с вашим носом? И какие музыкальные ветра в нем дуют?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Этот проект был в 99 году, он как начался, так и умер где-то в 2000-м году. Хотя мы выпустили тогда альбом. Что-то недавно я даже слышал по радио.

Зритель из зала:

Говорят, что вы любитель спиртного. Какой ваш максимальный рекорд выпитого за раз?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Вот я в 5 лет начал с наркотиков, в 7 закончил, перешел к спиртному, со спиртным закончил в 9. Все, спиртного в моей жизни нет.

Зритель из зала:

Вашим преподавателем был Валерий Дайнеко. В чем вы превзошли своего учителя?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Спросите его, потому что мне сложно сказать. Он для меня всегда был вокалистом и исполнителем в этой стране номер Один. Я его очень уважаю, у нас хорошие теплые отношения.

Зритель из зала:

В группе «Харлі» переиграло много знаменитых музыкантов, которые потом из нее уходили. Причина — ваше плохое поведение, или вы им просто денег не платили?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Они все здесь, я не знаю, кто известней? Начиналось все именно почти так. Говорят, ваше от вас никуда не уйдет, а то, что ушло, просто не ваше.

Нина Богданова:

Ты отвечаешь на вопросы жестко и серьезно без улыбки, но почему ты поешь песню о любви без улыбки?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Да улыбаюсь я! У меня просто рот немножко замерз, я стоял на улице, а там прохладно.

Нина Богданова:

Ты считаешь себя позитивным открытым добрым человечком?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Да, я добрый.

Нина Богданова:

А почему тогда многие артисты тебя недолюбливают, потому что ты все время что-то про них говоришь и критикуешь? Имеешь ли ты на это право?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Когда меня спрашивают, я говорю открыто то, что думаю. Я не стесняюсь своего мнения, Это может касаться не человеческих качеств, а чего-то профессионального. Это мое мнение, и я его никому не навязываю.

Зритель из зала:

Во многих своих интервью вы били себя в грудь и говорили, что добьетесь огромного успеха за пределами Беларуси. Получилось?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Успеха мы не добились, но мы играли в таких странах, как Израиль, Латвия, Польша, Украина, Россия. В этом году мы были на Канарских островах.

Зритель из зала:

Это правда, что Людмила Василевич, ваш бывший пресс-атташе, ушла и группы, потому что вы слишком зазвездились?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Она не ушла из группы. Она с нами. Просто она с нами сейчас мысленно где-то. Она не бывший пресс-атташе, мы работаем вместе, когда есть над чем работать.

Дмитрий Врангель:

Поговаривают, что у вас любовная история с вашим пресс-атташе?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Пусть поговаривают.

Дмитрий Врангель:

То есть это враки?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Кто же вам скажет правду. Я, наверное, пришел неподготовленным сюда. Не скажу.

Нина Богданова:

Ты доволен ситуацией, которая сложилась в стране по поводу авторских прав?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Конечно, не доволен. Насколько я знаю, ситуация, может быть, поправится в лучшую сторону. Я не знаю, стоит ли здесь сейчас об этом говорить. Белорусских авторов, композиторов, которые работают на белорусскую шоу-индустрию, не много. Если их обижать, то они могут обидеться и просто в какой-то момент перестать писать, даже не потому, что не хотят писать, а не могут, потому что довели. Но я надеюсь, что все будет хорошо.

Зритель из зала:

Что стало причиной того, что вы не стали победителем проекта «Народный артист»?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Наверное, я не справился, может быть, песню неправильную выбрал. Многие телевизионные конкурсы существуют с какой-то подоплекой. Я не знаю этих закулисных дел: были там интриги, которые повлияли на результат. Я поехал, я свое получил — тот опыт, который мне был нужен и необходим. Я доволен результатом. Многие известные люди там себя так не заявили, как заявили после.

Зритель из зала:

Какое образование у ребят из группы?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

У всех высшее образование, минимально музыкальное. У нас с Кареном Карапетяном еще и второе юридическое образование есть.

Зритель из зала:

Есть ли у вас самая некачественная и неудачная песня, написанная вами, и которую вы бы слушали и думали: «Боже, какую я муть написал»?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Наверное, есть. Но тут нужно подходить комплексно: как спета, как записана. Что касается нашего личного творчества, может быть, сейчас я какие-то песни и переписал бы, и перепел, но есть ли смысл? Наши лучшие песни у нас впереди. Не все песни получили жизнь, во-первых проблемы с белорусским форматом: многие песни на радио просто не прозвучали, потому что на некоторых радиостанциях белорусский язык не формат. Мы смирились, песня легла на полочку и исполняется на концертах.

Нина Богданова:

Не думал ли ты, когда был проект «The project» пододвинуть «Харлі» и заниматься только им?

Евгений Чалышев (ВИА «Харлі»):

Не думал. С проектом концерты «Харлі» были в таком же режиме, как и без него.