Лесли Найф (группа «Gods Tower»): Одной из причин распада группы стало тотальное пьянство

Концерт группы «Gods Tower» на «Звездном ринге» СТВ.

Гомельская группа «Gods Tower» образовалась в 1989 году как «Chemical Warfare». В конце 1992 года группа обрела свое нынешнее название. В середине 90-х годов прошлого века группа дважды признавалась лучшей тяжелой командой бывшего СССР. Идейным вдохновителем группы считался ее гитарист Александр Ураков, обладавший уникальной манерой игры на инструменте. В 2002 группа прекращает свое существование, а в 2003 умирает ее гитарист-основатель. В этом году состоялось возвращение коллектива.

Дмитрий Врангель:

Зачем вы решили воссоздать коллектив?

Лесли Найф (группа «Gods Tower»):

Это сделано по просьбам общественности, если бы на нас не давили внешние обстоятельства и народ не хотел бы, то мы вряд ли бы собрались.

Дмитрий Врангель:

Позволяете ли вы себе импровизировать?

Лесли Найф (группа «Gods Tower»):

В очень редких случаях, а в основном в этом нет нужды.

Зритель из зала:

Существует мнение, что если бы не ваш покойный гитарист Александр Ураков, из вас бы ничего путного не получилось. Это так?

Лесли Найф (группа «Gods Tower»):

Когда я с ним познакомился, он слушал итальянское диско и занимался баяном. А о «Металлике» он не имел никакого представления, он меня даже слушать не хотел, потом мы подрались из-за велосипеда, и он понял, что металл придает какие-то силы. Я могу с полной уверенностью сказать, что не было бы никакого Уракова, это было бы невозможно, он бы до сих пор слушал диско и играл на баяне.

Дмитрий Овчинников (группа «Gods Tower»):

На самом деле, то, что сделал для нас Александр Ураков нельзя недооценить, когда мы играем не разных площадках, он всегда с нами.

Зритель из зала:

Есть ли надежда услышать песни «Gods tower» на белорусском языке?

Лесли Найф (группа «Gods Tower»):

«Gods Tower» никогда не использовал белорусский язык. В первую очередь мы играем heavy metal, а это музыка исполняется на английском языке.

Зритель из зала:

Верно ли, что возвращение группы в плане концертов проходит очень трудно?

Лесли Найф (группа «Gods Tower»):

Эта информация абсолютно не соответствует реальности. Судя по реакции публики в Москве, я думаю мы вернемся туда еще и не раз.

Зритель из зала:

Лесли Найф, почему вы не носите бороду?

Лесли Найф (группа «Gods Tower»):

А зачем? Я что козел? Мне она не идет. Я ничего не прячу.

Зритель из зала:

Правда, что вас можно легко обидеть, а пускать критические замечания в адрес вашего творчества — это нажить себе врага?

Лесли Найф (группа «Gods Tower»):

Да, я уже обиделся.

Зритель из зала:

После возвращения группы появилось мнение, что вы собрались только для того, чтобы срубить много денег

Лесли Найф (группа «Gods Tower»):

Я их очень много срубил, я как работал грузчиком, так и работаю и еще долго буду работать грузчиком. Это самый лучший ответ.

Дмитрий Овчинников (группа «Gods Tower»):

Мы собрались благодаря помощи Павла Павлихина. Если вы считаете, что на просторах СНГ можно заработать, исполняя металл, то попробуйте!

Зритель из зала:

Это правда, что основной причиной вашего распада стало тотальное пьянство всей группы?

Лесли Найф (группа «Gods Tower»):

В 90-е пили все, а кто не пил, тот был бандитом. Я не помню ни одной банды, которая ехала на концерт и приезжала трезвой. А алкоголь — это такой бес, который затягивает. Я тоже долго с ним жил, а потом понял, что там уже нечего делать. Перестало быть интересно, а потом сменились эпохи. А то, что «Gods Tower» пил и поэтому распался, так сказать нельзя. Там было много причин, но это одна из них.

Зритель из зала:

Музыку для вас писал Александр Ураков?

Лесли Найф (группа «Gods Tower»):

Это не совсем соответствует истине. Он был композитор, но музыку писали все, она подвергалась всеобщей обработке. Он не был диктатором: «играем от ноты до ноты». Такого быть не могло.

Дмитрий Овчинников (группа «Gods Tower»):

Саша был родоначальником идеи, которую мы играем.