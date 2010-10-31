Жанет: Если бы Валерия жила в Беларуси, она не то чтобы рядом со мной не стояла - она не имела бы права голоса на «8 канале»

Концерт Жанет на «Звездном ринге» СТВ.

Жанет родилась в Литве. В детстве любила петь песни из репертура Аллы Пугачевой, Владимира Высоцкого, группы «Земляне», переехав в Беларусь, закончила в Минске музыкальную школу и Белорусский государственный университет культуры и искусств по классу вокала с красным дипломом. В 2005 году во Дворце Республики прошел ее первый сольный концерт. В ее репертуаре песни на белорусском, русском и английском языках.

Дмитрий Врангель:

Своими откровенными костюмами вы хотите отвлечь внимание наших зрителей от своих голосовых возможностей?

Жанет:

Нет, просто у меня есть такое достоинство, его не спрятать и не скрыть.

Нина Богданова:

У тебя были попытки участвовать в отборочном туре на Евровидение, потом ты как-то все это дело оставила. Тебе уже не интересен этот конкурс?

Жанет:

Я думаю, когда наше жюри и те люди, которые работают над этим конкурсом, будут более объективны, я с удовольствием приму участие и, возможно, поеду на этот конкурс.

Зритель из зала:

Что вам не нравится в белорусской популярной музыке?

Жанет:

Белорусские артисты — это тот уникальный случай, когда они умеют абсолютно все, пять в одном. Многие сами себе продюсеры, причем очень хорошие и т. д. Я думаю, что все-таки плюсов больше, чем минусов, зачем говорить о том, чего нету?

Зритель из зала:

Каким тиражом разошелся ваш последний альбом?

Жанет:

По официальным данным мой первый и пока последний альбом разошелся тиражом 2,5 тысячи с той звукозаписывающей компанией, с которой мы работали. Тысяча дисков была выпущена и продана нелегально без моего ведома. Я не говорю о тех дисках, которые были проданы во время или после моих концертов.

Зритель из зала:

2 тысячи — это много или мало?

Жанет:

Когда-то мне говорили: «Если вы продадите хотя бы тысячу дисков, вы уже суперзвезда в Беларуси». Значит я, наверное, супер-супер звезда в Беларуси.

Дмитрий Врангель:

Но ведь Солодуха продает более 5 тысяч дисков?

Жанет:

Верю, верю.

Зритель из зала:

Вы считаете, что достаточно иметь лишь одну сексуальную привлектельность, чтобы податься в певицы?

Жанет:

Конечно нет. Для этого требуется масса всего, я говорю это сейчас тем людям, которые у меня учатся, которым я преподаю вокал. Я говорю о том, что недостаточно же просто хорошо петь, человек должен обладать невероятной работоспособностью, еще от Бога должны быть даны таланты актерского мастерства, чувство вкуса, стиля. На сегодняшний день есть огромное количество поющих людей, но чтобы чего-то добиться, нужно быть номер Один хотя бы для себя самого.

Зритель из зала:

Вы пробовали делать карьеру за пределами Беларуси?

Жанет:

Целенаправленно я этим, конечно же, не занималась. Я скажу больше, в любом случае человек должен идти по ступенькам. Когда-то я не представляла, что у меня будут видеоклипы, я не представляла, что я буду выступать на главных площадках страны. Я никогда не могла поверить, исполняя 3-4 песни в программе, что я исполню сольный концерт. Это же два часа нужно выстпупать, людям должно быть интересно с тобой в течение этого времени. Тем не менее мы проехали тур в 120 концертов. Я уже очень многое сделала, мы открыли детскую школу-студию по вокалу, я преподаю с прошлого года в институте, я думаю, наверное, еще все впереди.

Зритель из зала:

Если бы не карьера певицы, какую бы вы выбрали профессию?

Жанет:

Когда я росла, многие девочки мечтали быть сначала артистками, врачами, кассирами. Я знала всегда, я не мечтала ни о чем, я просто знала: Я буду певицей.

Зритель из зала:

Знаете ли вы, сколько стоит проездной талончик на трамвай?

Жанет:

Сейчас я не отвечу на этот вопрос, но ровно два года я езжу за рулем своего автомомбиля.

Зритель из зала:

Как бы вы охарактеризовали свое собственное пение одним словом?

Жанет:

Профессионально.

Зритель из зала:

Почему у нас на эстраде нет певиц приличного уровня, таких как Валерия, Руслана, Лорак, Аллегрова, а сплошь одни Смоловы, Влады и Вы?

Жанет:

Что значит «такого уровня, как...». Вы когда-нибудь слышали вживую, как поет певица Валерия? Вам понравилось?

Зритель из зала:

Да, супер.

Жанет:

Вот видите, у вас свой уровень, у кого-то абсолютно иной уровень. Если бы певица Валерия жила в Беларуси при всех ее вокальных и физических данных, она не то чтобы на одной линеечке с Владой, Смоловой и со мной не стояла, я думаю, она не имела бы права голоса на «8 телеканале». Только я не поняла, что вы все-таки хотели узнать? Вы считаете, что Инна Афанасьева плохо поет, а может Подольская вам не нравится? Почему-то о Подольской заговорили только тогда, когда она появилась в Москве. А когда она здесь пела вместе с нами в отборочном туре конкурса «Евровидение», все говорили: «А кто это, и что она здесь делает?» К сожалению, таков менталитет именно у нас. Когда мы сами себя перерастем и начнем ценить и уважать свое, это Свое поднимется и еще всем покажет!

Зритель из зала:

У кого из артистов вы бы с удовольствием спели бэк-вокалом?

Жанет:

Если бы вы меня спросили это лет 10-15 назад, то я бы с удовольствием вам ответила, а на сегодняшний день мой уровень достаточен для того, чтобы солировать самостоятельно.

Зритель из зала:

Какая ваша самая заветная мечта?

Жанет:

На сегодняшний день, даже не задумываясь, это дети!

Зритель из зала:

Определите себя несколькими словами.

Жанет:

Девушка с высшим образованием, блондинка из многодетной семьи.

Зритель из зала:

Сколько человек, исключая родных, знакомых, журналистов, вы могли бы заинтересовать, чтобы они захотели прийти на ваш сольный концерт?

Жанет:

Я точно могу сказать то, что уже происходит. Недавно у меня был концерт, на котором присутствовали люди из России, Прибалтики, Польши. Это те люди, которые просто увидели объявление, что выступает белорусская певица Жанет, и пришли на концерт. Они были просто в восторге.

Зритель из зала:

Вы планируете какие-то заграничные концерты?

Жанет:

Я бы с огромным удовольствием съездила поработать за границу, я думаю, что все это впереди. Возможно, сейчас я нахожусь на том жизненном этапе, когда мне просто необходимо заявить себя еще и за пределами Беларуси.

Зритель из зала:

У вас были на концертах какие-нибудь казусы?

Жанет:

Масса казусов. Однажды, когда мы выступали, полностью отключился свет. В течение 10 минут я просто развлекала публику простым пением каких-то старых и известных песен. Только артист меня сейчас поймет, что такое 2 минуты на сцене без музыки, - это вечность. Очень часто было такое, что батарейка в микрофоне садилась, было такое, что у меня сломался каблук, и мне пришлось выступать босиком. Но люди поддерживают тебя, после таких моментов ты становишься к ним еще ближе. Эти казусы не мешали мне петь дальше и петь хорошо. Теперь я уже точно не боюсь ничего в этой жизни.