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Вокалисты группы «PROSSPEKT» побывали в Нью-Йорке: впечатления, новые творческие планы

17 октября 2014 07:06
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Вокалисты группы «PROSSPEKT» побывали в Нью-Йорке. В студии программы «Утро. Студия Хорошего Настроения » ребята поделились своими впечатлениями, новыми творческими планами.

Ольга Палюшик, вокалистка группы «ProSSpekt»: 
Нью-Йорк – это своеобразная Мекка для музыкантов. Со всего мира сюда съезжаются представители самых разных музыкальных жанров, стилей.

Вы получили второе место в Шекспировском конкурсе композиторов  от Бродвеевского театра. Какой фрагмент из произведения вы использовали?

Николай Знахарчук, вокалист группы «ProSSpekt»:
Мы отправили заявку на конкурс, жюри ее отобрало. Решили сделать небольшой отрывок шекспировского произведения. У Шекспира сложный язык. Его английский, наверное, как у Пушкина - русский. Такой древний, но очень красивый…

Егор Доронкин,  барабанщик группы «ProSSpekt»:
Фестиваль «Барабанный бит» проходит раз в два года. По итогам 2013 года, я - лучший барабанщик Беларуси. В декабре будет фестиваль, посвященный десятилетию, где будут собраны все лауреаты, победители.

Как в Нью-Йорке оценивали ваше творчество?

Ольга Палюшик, вокалистка группы «ProSSpekt»: 
Мы поем на белорусском и английском. Все время говорим, что мы из Беларуси. Сейчас мы готовим новые костюмы с национальной символикой. Наверное, чтобы людям было проще понимать, как выглядит белорус.

Николай Знахарчук, вокалист группы «ProSSpekt»:
Несравнимое чувство, когда ты впервые рассказываешь кому-то про Беларусь. Нам кажется, что страна популярная, спасибо, конечно, нашей Вике Азаренко и господину Орловскому. Я не слежу за спортом, но благодаря нашим спортсменам, многие знают о Беларуси. Хотелось бы, конечно, чтобы знали еще больше.

Какие планы на будущее?

Владимир «Vovchik» Разводовский, бас-гитарист группы  «ProSSpekt»:
Основные планы - запись новой песни. Она будет называться «На запад». Сейчас принято каждый хит закреплять красивым видео, и мы тоже не будем отставать от этих тенденций. Мы все покажем!

Ольга Палюшик, вокалистка группы «ProSSpekt»: 
К тому же, через неделю мы вновь уезжаем в Нью-Йорк. У нас много планов, с которыми мы хотим делиться!

# Звезды # Белорусские исполнители

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