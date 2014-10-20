Участники телепроекта «Поющие города-2» Ирана Джафарова, Вадим Мельник поддержали участников Гомельской области третьего сезона

На телеканале СТВ стартовал третий сезон телепроекта «Поющие города». Вскоре вступает в музыкальную борьбу представители Гомельской области. Поддержать своих соотечественников по области пришли участники второго сезона телепроекта «Поющие города» Ирана Джафарова и Вадим Мельник

Расскажите, как это было у Вас? Что Вы можете сказать тем, кто только-только вступает в битву?

Вадим Мельник, участник проекта «Поющие города-2»:

У нас все началось довольно-таки странно. На кастинге в г.Мозыре мы проходили кастинг отдельно. И когда мы пришли узнавать результаты: прошли мы или нет для дальнейшего участия в проекте, - мы узнали, что мы будем работать дуэтом. Сперва это выглядело как-то очень необычно. Потому что и Ирана, и я всегда были сольными исполнителями.

Ирана Джафарова, участница проекта «Поющие города-2»:

Живя в одном городе (мы знакомы с Вадимом давно), мы не общались. И лично я думала, что у нас будет очень много конфликтов и разногласий. Но мы «спелись». Поняли друг друга буквально слово в слово. Никаких неприятных нюансов у нас не было.

Ирана, ты участвуешь в кастинге в третьем сезоне. Что тебя подвигло на это? Почему ты не успокоилась?

Ирана Джафарова, участница проекта «Поющие города-2»:

Наверное, мне чего-то не хватило. В том проекте все было удачно, мы с Вадимом вышли в финал, но мне хотелось бы проявить себя сольно.

Как сложнее работать: в дуэте или все-таки соло?

Вадим Мельник, участник проекта «Поющие города-2»:

В любой работе, которая связана со сценой, так или иначе есть трудности, своя специфика и какие-то особенности. И сказать, где работать сложнее на самом деле сложно. В дуэте можно опереться на кого-то: поддержка и взаимопонимание - это гораздо проще.

Ирана Джафарова:

Сольно ты думаешь только один, а в дуэте ты уже что-то я могу посоветовать, что-то он.

Ирана участвует в третьем сезоне. А какие планы у Вадима? Ты планируешь развивать сольную карьеру?

Вадим Мельник, участник проекта «Поющие города-2»:

Я уже ее развиваю. Сейчас у меня очень много предложений работы. Я много работаю, много выступаю.