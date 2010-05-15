Экологический концерт по поводу принятия закона о потеплении климата в США

На концертах подобного рода принимают участие как опытные музыканты, так и молодые исполнители. Многие говорят, что такие концерты напоминает передачу эстафеты.
Джими Клиф:
Мы все живем на одной планете. Сегодня день Земли, і сегодня в Вашингтоне принимают новый закон о климате. На наш концерт, посвященному этому событию, собрались десятки тысяч людей.
Боб Уир, участник группы «Grateful dead»:
Музыкант держит всего лишь один огонек, а когда такие огоньки берут в руки много людей, тогда всеобщее пламя делается более видимым.
Также в концерте принимал участие один из братьев Майкла Джексона Джесси Джексон. Среди новых имен хотелось бы отметить британскую певицу Джосс Стоуни и представителя музыкального направления нео-соула — Джона Ледженда.
Кэтлин Роджерс, организатор концерта:
Невозможно бороться с климатическими изменениями и нефтяными катастрофами. С помощью нашего концерта мы хотили показать миру, насколько это важно. Я рада, что такие исполнители, как Стинг, всегда соглашаются принять участие в концертах подобного рода.