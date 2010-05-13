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Видео. «Не стареют душой ветераны» – ежегодный фестиваль народного творчества

13 мая 2010 11:54
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Этот фестиваль организует Республиканский дворец культуры ветеранов. В этом году этот теплый и светлый праздник песни проходит в десятый раз.

Начавшись в начале июля прошлого года, в честь шестидесятипятилетия освобождения Беларуси, он обошел все области и районы Беларуси.

«Не стареют душой ветераны» – ежегодный фестиваль народного творчества

Евгений Барсуков, директор Фестиваля народного творчества «Не стареют душой ветераны»:

В нем приняли участие более 3000 человек. Только в Витебской области, а именно Новополоцке и Витебске приняло участие более 50 ветеранских коллективов. В Могилевской области кроме ветеранских коллективов очень много клубов для ветеранов, любительских объединений. То есть ветераны всегда остаются в строю.

Минск собрал самые лучшие любительские коллективы ветеранов и всех любителей песни. Поздравить ветеранов пришли артисты самых разных возрастов.

«Не стареют душой ветераны» – ежегодный фестиваль народного творчества

«Не стареют душой ветераны» – ежегодный фестиваль народного творчества

Евгений Барсуков, директор Фестиваля народного творчества «Не стареют душой ветераны»:

Посвящается Победе, но прежде всего — это посвящается человеку, потому что для них песня — это только для человека. Мы будем и дальше проводить этот фестиваль.

Особая, волнующая и трогательная атмосфера царит в этот день во Дворце профсоюзов. Здесь встречаются старые друзья, знакомятся с новыми, здесь царят талант, вдохновение и песня.

«Не стареют душой ветераны» – ежегодный фестиваль народного творчества

«Не стареют душой ветераны» – ежегодный фестиваль народного творчества

«Не стареют душой ветераны» – ежегодный фестиваль народного творчества

Песня, которая не знает границ, не подвластна болезням и возрасту, которая прошла вместе с советскими солдатами все тяжелые годы великой войны и была с ними в минуты победы и мирной жизни.

# Музыка

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