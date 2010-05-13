Видео. «Не стареют душой ветераны» – ежегодный фестиваль народного творчества

Начавшись в начале июля прошлого года, в честь шестидесятипятилетия освобождения Беларуси, он обошел все области и районы Беларуси.
Евгений Барсуков, директор Фестиваля народного творчества «Не стареют душой ветераны»:
В нем приняли участие более 3000 человек. Только в Витебской области, а именно Новополоцке и Витебске приняло участие более 50 ветеранских коллективов. В Могилевской области кроме ветеранских коллективов очень много клубов для ветеранов, любительских объединений. То есть ветераны всегда остаются в строю.
Минск собрал самые лучшие любительские коллективы ветеранов и всех любителей песни. Поздравить ветеранов пришли артисты самых разных возрастов.
Евгений Барсуков, директор Фестиваля народного творчества «Не стареют душой ветераны»:
Посвящается Победе, но прежде всего — это посвящается человеку, потому что для них песня — это только для человека. Мы будем и дальше проводить этот фестиваль.
Особая, волнующая и трогательная атмосфера царит в этот день во Дворце профсоюзов. Здесь встречаются старые друзья, знакомятся с новыми, здесь царят талант, вдохновение и песня.
Песня, которая не знает границ, не подвластна болезням и возрасту, которая прошла вместе с советскими солдатами все тяжелые годы великой войны и была с ними в минуты победы и мирной жизни.