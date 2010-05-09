Алекс Дэвид (группа «Атлантика»): В свою постель я никого не пускаю

Концерт группы «Атлантика» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Атлантика» создана в 2003 году. Свои композиции исполняет преимущественно на английском языке. В 2005 году песня «Real love» заняла третье место в белоруской «Песне года». В 2006 году группа становится лидером продаж среди белорусских альбомов. На их счету три альбома. Последний из них, «Taboo», был назван многими музыкальными критиками Беларуси одним из лучших альбомов 2009 года.

Нина Богданова:

Охарактеризуйте в нескольких словах бренд «Атлантика».

Алекс Дэвид (группа «Атлантика»):

Энергетика, сила, ощущение, любовь.

Дмитрий Врангель:

За историю группы «Атлантика» были настоящие промахи, провалы, разочарования?

Алекс Дэвид (группа «Атлантика»):

Глобальных промахов не было, а разочарование - это естественный процесс особенно в музыке и в творчестве. Я бы сказал, что были подъемы и спуски, но не падения.

Зритель из зала:

Ваш последний альбом вполне европейского качества. Почему с такой музыкой не удается прорваться на эту эстраду?

Иван Подрез (группа «Атлантика»):

Мы с вами не согласны. Песня «I Always Sail To Your Shore» очень долго была популярной в Литве, Польше, Македонии, Германии. Я не считаю, что мы не популярны.

Нина Богданова:

Парни из группы «Атлантика» утверждают, что своей музыкой они легко могут разрушить все условности и табу. Какие именно табу современного общества вас не устраивают?

Иван Подрез (группа «Атлантика»):

Для нас нет таких табу, которые бы нас не устраивали. Единственное, что может не устраивать — это то, что внутри нас, что мы не можем переступить и побороть. В этом и есть смысл развития. Это путь, который подразумевает движение вперед.

Алекс Дэвид (группа «Атлантика»):

Альбом «Taboo» - это личный альбом, это личное табу и наши личные запреты, это страхи, которые мы старались побороть, и которые мы побороли.

Зритель из зала:

Что вас больше страшит: число 13, кот, перешедший дорогу, женщина с пустыми ведрами или исполнение не под фонограмму?

Алекс Дэвид (группа «Атлантика»):

Цифра 13 меня совсем не волнует, потому что я очень люблю эту цифру. На черных котов я все-таки обращаю внимание. У нас есть специальный экстрасенс, который занимается нашими делами, поэтому всего этого мы, наверное, не боимся. А то, что касается выступления не под фонограмму, то мы в основном поем не под фонограмму. Мы благодарны каналу СТВ, что они снимают живой звук, потому что очень немного телеканалов замахиваются на подобные вещи. Для нас выступление не под фонограмму — это момент радости общения и обмен энергией.

Зритель из зала:

Одно время ходили слухи о вашей нетрадиционной ориентации. Как вы к этому относились?

Алекс Дэвид (группа «Атлантика»):

Это шоу-бизнес. Есть такие вещи, в которые я никого не пускаю. Моя постель в том числе.

Зритель из зала:

Последний ваш альбом поднял планку отечественной синти-поп музыке на высокий уровень. Что вы дальше собираетесь делать?

Алекс Дэвид (группа «Атлантика»):

Классический синти-поп вряд ли это «Атлантика». Хотя в первом альбоме, который вышел 6 лет назад, действительно были синти-поп песни. Все, что «Атлантика» делала потом - это уже не синти-поп. А дальше мы собираемся писать новые песни.

Нина Богданова:

Алекс, ты пишешь песни и другим исполнителям. Какими хитами у других исполнителей ты гордишься?

Алекс Дэвид (группа «Атлантика»):

Я горжусь песней Венеры «The Thing». Мне нравится работать не только здесь. Мы начали работать с испанскими исполнителями, например, сейчас мы работаем с певицей Дебора.

Дмитрий Врангель:

Сейчас Китай выходит в лидеры. Тебе бы не хотелось, как Витас, сделать программу на китайском языке?

Алекс Дэвид (группа «Атлантика»):

Мы с Ваней плохо владеем китайским языком. Но нас приглашали в Китай, и мы рассматриваем этот вариант.

Зритель из зала:

Какую роль вы бы хотели сыграть в кино?

Иван Подрез (группа «Атлантика»):

Мне всегда было интересно сыграть сложную и неоднозначную роль.

Дмитрий Врангель:

А в эротическом журнале вы бы хотели сняться?

Алекс Дэвид (группа «Атлантика»):

На самом деле, я достаточно закомплексованный человек по поводу собственной фигуры, собственного тела. Скорее для меня это то самое табу, которое я вряд ли преступлю.