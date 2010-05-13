Видео. Военный духовой оркестр: духовная красота духовой музыки

Бравые марши и солдатские песни – вечные спутники Победы. Значение военного оркестра невозможно недооценить. Они ведут в бой и чествуют победителей, оплакивают павших и доносят до нас эхо великих побед.

Анна Козлова, композитор:

Военная музыка – это часть нашей культуры. Я считаю, что даже она где-то самая главная. Поскольку, когда солдаты идут в армию, они заряжаются духовной красотой этой духовой музыки. Конечно, все побывавшие в армии немного становятся музыкантами.

Быть военным музыкантом – это вдвойне ответственно. Ведь помимо собственно музыкального образования – и недюжинных способностей, твоя жизнь становится подчинена железной дисциплине. Стереотип о богемной жизни музыканта на военный оркестр не распространяется. Они умеют ходить строем и играть на ходу, могут сыграть и популярную песню, и официальный гимн.

Образцово-показательный духовой оркестр вооруженных сил Республики Беларусь – коллектив с богатой историей и давними традициями – недавно отметил свой 60-летний юбилей, собрав своих друзей и почитателей.

Роберт Панек, композитор и дирижер, Польша:

Я очень рад, что меня пригласили, потому что оркестр очень хороший и хорошо играет.

С момента создания – в 1960 году, и по сегодняшний день, Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил республики Беларусь является одним из ведущих музыкальных коллективов Беларуси. А если учесть, что на сегодняшний день духовой оркестр – в принципе большая редкость, то становится понятной востребованность и уникальность этого коллектива.

Анна Козлова, композитор:

Ведь это духовая музыка, от слова дух. Пусть они все будут крепки, сильные. А военная музыка всегда будет побеждать любую неудачу в жизни.

Этим коллективом на протяжении всей его истории руководили выдающиеся музыканты и дирижеры. Специально для него композиторы писали свои сочинения. И список наград оркестра может занять не одну страницу. Однако официальное признание – это ничто по сравнению с простым человеческим восхищением.

Юбилей оркестра в преддверии юбилея великой победы – вроде бы и несопоставимо, но безусловно, символично. Ведь какая победа – без торжественного марша победителей?