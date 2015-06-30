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Дмитрий Хворостовский впервые после новости о страшном диагнозе обратился к поклонникам

30 июня 2015 14:00
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Новости России. Оперный певец Дмитрий Хворостовский, о страшном диагнозе которого стало известно около недели назад, впервые обратился к друзьям и поклонникам. На своей странице в социальной сети Дмитрий Александрович поблагодарил за поддержку.

Дмитрий Хворостовский (запись в Facebook):
Мои дорогие друзья: спасибо вам за вашу поддержку. Ваши пожелания и добрые слова будут со мной на протяжении всего моего лечения.

Напомним, информация о том, что у всемирно известного певца диагностирована опухоль мозга, появилась 25 июня.

Певец сразу же преступил к лечению. Хворостовский немедленно принял решение отменить все концерты до конца лета.

У Дмитрия четверо детей – два сына-близнеца Данила и Александр от первого брака, сын Максим и дочь Нина от второго брака.

Несколько месяцев назад Дмитрий Хворостовский дал интервью нашему телеканалу, в котором признался, что, как и каждый отец, мечтает о том, чтобы его дети были счастливыми. Дмитрий Хворостовский о семье, воспитании детей, увлечениях и сцене – смотрите видео.

# Музыка # Звезды # Дмитрий Хворостовский

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