Дубленка, сумка, украшения: певица Анита Цой обвинила в краже свою прислугу

Новости России. Российская певица Анита Цой и ее супруг Сергей обратились в правоохранительные органы с заявлением на бывших домработников. С их слов, помощники по хозяйству вынесли из дома дорогую дубленку, сумку, а также украшения на сумму около 1,5 миллиона рублей.



Как сообщает LifeNews, Маргарита и Игорь Александровы работали помощниками по хозяйству на участке с восемью коттеджами семейства Цой.

В сентябре 2014 года супруги-домработники уволились без какого-либо конфликта с певицей и уехали в Чувашию.

Только спустя три месяца семья Цой обратилась в полицию с заявлением о краже.

По информации российских СМИ, семья Александровых через адвокатов уже передала экс-работодателям один миллион рублей. Бывшие домработники утверждают, что просто испугались, когда Анита Цой пригрозила им семью годами тюрьмы. При этом вина супружеской пары не доказана. Полиция продолжает выяснять подробности этого дела.

Напомним, несколько лет назад актрису Елену Проклову обокрала домработница.

Из дома Прокловой прислуга вынесла ценности на сумму в 20 тысяч долларов. Из гардероба актрисы вытащили вечерние туалеты, косметику и даже нижнее белье. В марте 2006 года Елена Проклова вместе с мужем отправилась в Ханты-Мансийск на фестиваль. Супруги не боялись за свое жилище. Следить за домом-особняком в поселке Жестова осталась прислуга – семейная пара из Украины (Нина и Владимир). Работали они уже здесь 8 месяцев. За это время хозяева привыкли к домработникам и безоговорочно им доверяли. Читать далее.