«Алхимия музыки», или почему химик по образованию Дима Колдун стал успешным музыкантом

Как начинается Ваш день?

Дмитрий Колдун, певец, композитор:

Мой день начинается традиционно с чашечки кофе. Может быть, даже и не одной. Потом я делаю небольшую зарядку - растягиваюсь, насколько позволяет растяжка. После уже занимаюсь своими делами.

Вы жаворонок или сова?

Дмитрий Колдун, певец, композитор:

Я, скорее, сова. Я рано ложусь и поздно встаю. Я люблю поспать, поэтому утро для меня достаточно проблематичное.

Многочисленные гастроли. Вы очень популярный исполнитель, артист. Как часто удается побывать дома?

Дмитрий Колдун, певец, композитор:

В Минске, наверное, раз месяц - это очень хорошо. Я буду счастлив, если это раз в месяц. А так, наверное, раз в два месяца, а то и больше…

Это, как правило, отдых, или работа?

Дмитрий Колдун, певец, композитор:

Это, как правило, отдых, иногда бывает по работе. Я тогда несказанно рад. Потому что все-таки получается совместить приятное и повидаться не только с семьей, но и с друзьями. Их здесь немало. Всё-таки, я люблю Беларусь, люблю бывать здесь!

Чем Вы сейчас активно занимаетесь?

Дмитрий Колдун, певец, композитор:

Тем же, чем занимаются артисты, когда у них нет выступлений. Работаю над новыми песнями. Репертуаром. Осенью собираюсь выпустить новую пластинку. Как она будет называться, я ещё не решил.

Но никто не знает доподлинной истории: почему химик по образованию стал успешным музыкантом?

Дмитрий Колдун, певец, композитор:

Наверное, потому, что я всегда хотел заниматься музыкой. Хотя бабушка, когда показывали каких-то юмористов, исполнителей на сцене, преимущественно с лишним весом, она говорила: «Ну куда тебе с такой мордой? Надо кирпичи таскать!» И у меня эта фраза с детства звучала. Поскольку я не хлюпенький, я тоже на себе это как-то примерял. Думал: «Нет, буду также петь! Кирпичи таскать как-то буду!»

Я выбрал себе достаточно техническую профессию. И, кстати, достаточно неплохо учился. Средний балл у меня был 8,2. Я даже закончил химфак. Помню, мне даже на сцене вручали диплом. Но всё-таки творческая жизнь взяла верх.

Хотелось бы вернуться к истокам Вашего творчества. Можно ли сказать так, что всё-таки старт-апом стало участие в проекте «Звёздный дилижанс».

Дмитрий Колдун, певец, композитор:

Конечно, можно. Вообще, это был уникальный проект. Наверное, один из немногих, где действительно проводился кастинг, где действительно этот проект освещался по телевидению, где были отборы, открытия…

Мы все приходили на эти кастинги. Помню, кажется, это было возле Дворца Профсоюзов. В очереди собиралась толпа. Только потом, когда мне удалось попасть на «Фабрику звёзд», я понял, что это была такая репетиция того, что произойдёт со мной дальше. Мне это было интересно, здорово.

Очень жаль, что сейчас таких проектов не делают. Есть много других, где тоже есть кастинги, но такого открытого, с дневниками, со специальными выпусками, чуть ли не с прямой трансляцией с места событий в вечерних новостях - такого сейчас нет. И очень жаль. Мне кажется, очень много талантливых людей, молодёжи ждут этого.

Вы тот музыкант и исполнитель, который постоянно подводит итог своей работы.

Дмитрий Колдун, певец, композитор:

Какую черту я могу подвести? Я всегда подвожу ее пунктиром. Всё-таки, планирую её подвести уже в старости и уйти со сцены раз и навсегда, а не так, как это обычно бывает. Пока мне кажется, что у меня всё получается, и я буду работать над этим дальше.

Вы считаете себя всё-таки белорусской «звездой», или российской?

Дмитрий Колдун, певец, композитор:

Я не очень люблю слово «звезда». Я занимаюсь любимым делом и не особо отношу себя ни туда, ни туда.

Народы все отличаются. У всех есть какие-то свои особенности. Свои положительные стороны. Белорусы, они такие… мечтательные!