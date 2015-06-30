«Они же одинаковые»: сыновей Киркорова и Стоцкой назвали близнецами

Новости России. В минувший понедельник сыну Филиппа Киркорова исполнилось три годика. В честь наследника Филипп Бедросович устроил пиратскую вечеринку.

Поздравить маленького Мартина Киркорова пришли друзья и коллеги папы, среди которых Анастасия Стоцкая, Ани Лорак, Алсу, Игорь Николаев, Алла Пугачева и Максим Галкин. Многие взяли на вечеринку своих детей.



Гости на дне рождения Мартина Киркорова. Источник фото: instagram.com/fkirkorov/



Как только фотографии с праздника появились в социальных сетях, пользователи вновь отметили поразительное сходство детей Анастасии Стоцкой и Филиппа Киркорова. Поп-король российской эстрады на своей странице в Instagram написал: «Первый Друг Саша Стоцкий на днюхе у Мартина Киркорова!».







За сутки под фотографией сделано более 500 комментариев. «Ну говорите уже правду! Они похожи нереально!», «Долго не могла понять – это близнецы или фотошоп одного и того же мальчика. Реально похожи! Прелестны», «Как братья!». Подобные записи оставляют поклонники певца. Некоторые подписчики предположили, что Киркоров – отец Саши. Другие, наоборот, уверяют, что Стоцкая – биологическая мать Мартина.



Анастасия Стоцкая. Запись в Instagram



В одном интервью несколько лет назад Анастасия Стоцкая объяснила феноменальное сходство тем, что она очень похожа на Киркорова.

Анастасия Стоцкая, певица:

Знаете, мне очень часто, особенно близкие люди, говорили, что я сама похожа на Филиппа Киркорова. Даже фигурой. У меня широкие плечи, узкие бедра, ножки немножко расходятся. И вот, как бы, какие-то некоторые в мимике моменты.



Анастасия Стоцкая с сыном. Источник фото: instagram.com/100tskaya/



Роман с королём российской эстрады певице Анастасии Стоцкой приписывали давно. После того, как артистка показала фотографии своего 2-летнего сына Александра, поползли слухи, мол, мальчик – вылитый Киркоров. Окончательно устав от вранья,