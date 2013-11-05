Детское Евровидение-2013. За победу будут бороться конкурсанты из 12 стран

Новости Украины. За победу в детском песенном конкурсе будут бороться участники из 12 стран: Беларуси, Армении, Азербайджана, Македонии, Грузии, Мальты, Молдовы, Нидерландов, России, Сан-Марино, Украины и Швеции.



Напомним, Беларусь на детском «Евровидении» представляет 11-летний Илья Волков. Белорус выступит на евровизийной сцене как сольный артист и автор песни. Текст и мелодию для конкурсной композиции «Пой со мной» Илья сочинял около двух недель. Аранжировку молодому дарованию сделал художественный руководитель арт-группы «Беларусы» Валерий Шмат (смотрите клип на песню «Пой со мной»).

К слову, Илья уже принимал участие в детском «Евровидении». В прошлом году он танцевал в номере Егора Жешко «А море-море...». За плечами юного артиста участие и победы в республиканских и международных конкурсах, среди которых «Новое движение» (1 место), «Кубок Европы» (2 место), «Новая детская волна» (полуфинал).

Своими кумирами в музыке Илья считает Майкла Джексона, Уитни Хьюстон и Диму Билана. В одном интервью Илья признался, что хочет, как Дима Билан, победить на «Евровидении» со второго раза.

В детском «Евровидении» Беларусь принимает участие с 2003 года. Это дата основания конкурса. На счету Беларуси две победы в престижном музыкальном состязании. В 2005 году с композицией «Мы вместе» конкурс выиграла Ксения Ситник. А через два года, в 2007 – с победой вернулся Алексей Жигалкович. На конкурсе он исполнил композицию «С друзьями».