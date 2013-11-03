«Звездный ринг» за 2 ноября 2013 года. Кавер-проект Матвея Купера «DUX» vs «Ё-гурт» и Анна Шалютина

В этом сезоне «Звездный ринг» на СТВ приступает к выполнению миссии, познакомить страну с кавер-бэндами, а им, соответственно, сработать так, чтобы завоевать новые площадки для выступлений! Сегодня на «Звездном ринге» сразятся: кавер-проект от Матвея Купера «DUX» и «Ё-гурт» под предводительством Анны Шалютиной!

Помимо телезрителей, выступление кавер-бэндов на «Звездном ринге» на СТВ будут оценивать профессиональные критики: певица Лариса Грибалева, певец Валерий Сторожонок, певица Венера.

«DUX». В их биографии нет черных полос. В своем путешествии на вершину они не упустили ни единой возможности. В кавер-бэнде работают профессионалы до мозга костей. Посмотрите на них! Так выглядит музыкальное золото высшей пробы, проверенное элитными концертами и привередливыми слушателями.

«Ё-гурт» и Анна Шалютина. Они поработят вас своей музыкой. Всего 3 секунд - и вы попадете под ее очарование. У такого оружия радиус поражения ядерного взрыва. Не слушайте их каверы вовсе или просто смиритесь - они заденут вас за живое. Это вкусно, полезно и очень опасно.