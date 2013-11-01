30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прием заявок на участие в III Национальной музыкальной премии начнется 1 ноября. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора ЗАО "Столичное телевидение" Павел Кореневский, передает корреспондент БЕЛТА.



Как и в прошлом году, конкурс будет проводиться по 19 номинациям. Обладателей премии назовут в следующих категориях: "Лучшая песня года", "Лучший поп-исполнитель (коллектив)", "Лучший рок-исполнитель (коллектив)", "Лучший джаз-исполнитель (коллектив)", "Лучший этно-фолк-исполнитель (коллектив)", "Открытие года", "Лучший автор музыки", "Лучший автор слов", "Лучший аранжировщик", "Лучшая белорусскоязычная песня года", "Лучший музыкальный альбом", "Лучшая песня (музыкальный альбом) для кино, телевидения", "Лучший концерт года", "Лучший гастрольный тур", "Лучший клип года", "Лучший журналист (музыкальный критик)", "Лучший продюсер", "За вклад в развитие современной музыки", "Звездочка года (лучший юный исполнитель)". Также состоится вручение спецпризов.



Конкурс пройдет в два этапа. Первый этап - отборочный, второй - заключительный. Заявки на участие нужно направлять в Молодежный театр эстрады по адресу: г.Минск, ул. Московская, 18а до 21 ноября с пометкой "Национальная музыкальная премия". Электронные заявки принимаются по адресу nmpremia@ctv.by. В заявке необходимо указать название произведения, имена конкурсанта и авторов. Заявка должна сопровождаться звуковым или видеорядом. К рассмотрению принимаются произведения, которые звучали с ноября 2012 года по 31 октября 2013 года.



"Наша задача - сделать процедуру отбора и голосования максимально прозрачной. Уже сформирована отборочная группа, которая будет не только ждать заявки, но и активно предлагать исполнителям принять участие в Национальной музыкальной премии", - сказал Павел Кореневский.



Церемония вручения III Национальной музыкальной премии состоится 16 декабря во Дворце Республики - в этом году шоу возвращается на главную сцену страны. Организаторы намерены удивить зрителей концепцией шоу. В основе идеи - волшебство. Одним из сюрпризов станет премьера песни группы "J: Морс". Ожидаются также выступления "Без Билета", Димы Колдуна и Алены Ланской. "Национальная премия - это всегда музыкальный эксклюзив. Надеюсь, что изюминки шоу позволят поддержать интерес заранее", - сказал Павел Кореневский.



Билеты на гала-концерт поступят в продажу на следующей неделе. Цены билетов будут варьироваться от Br50 тыс. до Br150 тыс.



Лауреатам премии кроме заветных наград также вручат денежные призы. Размер премии варьируется от 62 до 95 базовых величин (одна базовая величина сейчас равна Br130 тыс.).



Конкурс проходит с целью стимулирования развития музыкального эстрадного искусства Беларуси, создания условий для продвижения творчества талантливых эстрадных исполнителей, композиторов, поэтов-песенников, аранжировщиков, продюсеров и других представителей музыкального искусства.



Впервые Национальная музыкальная премия была вручена в 2011 году. За это время обладателями награды в разных номинациях становились Лариса Грибалева, Саша Немо, Инна Афанасьева, Алексей Хлестов, Леонид Ширин, Нина Богданова, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, группы Open Space, Apple Tea Jazz Band, "Стары Ольса", IOWA и другие артисты.



Организаторы Национальной музыкальной премии - Министерство культуры Беларуси и ЗАО "Столичное телевидение".