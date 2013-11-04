Международный фестиваль органной музыки «Званы Сафіі» открылся в Полоцке

Новости Беларуси. «Званы Сафіі». Международный фестиваль органной музыки с таким названием открылся в Полоцке. Форум проходит уже в 18 раз, а его нынешней отличительной особенностью станет разножанровость программ.

По 8 декабря в концертном зале Софийского собора будет звучать и классика, и сочинения современных композиторов.

Органный фестиваль в Полоцке – единственный в стране. В целом его концерты уже посетили порядка 20 тысяч белорусских и зарубежных слушателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.