Детское Евровидение-2013. В этом году победителей будет трое

Новости Украины. Организаторы международного песенного конкурса детское «Евровидение-2013» будут награждать по так называемой олимпийской системе – золото, серебро и бронза. Олимпийскую систему используют для того, чтобы наградить сразу троих участников – за первое, второе и третье места.

Финал конкурса состоится 30 ноября в Киеве. Украина во второй раз проводит Детский песенный конкурс «Евровидение».

Роман Керик, исполнительный продюсер конкурса:

Мы переформатировали сцену дворца «Украина», который сам по себе является очень устойчивым залом с конкретной архитектурой. На сцене у нас будут подвижные элементы – пазлы, придающие сцене более неформальный вид и позволяющие создать световые объемы, необходимые для каждого из конкурсантов. Он также сообщил, что шоу будет очень сложным с технической стороны. Впервые за всю историю Детского Евровидения было решено приблизить элементы светового, декорационного оформления к взрослому.

Слоган нынешнего детского «Евровидения» – Be Creative («Будь креативным»). Логотипом стал Puzzle Man, или, как его ещё называют, Пазлик (человечек, собранный из кусочков мозаики, раскрашенный в цвета украинского флага).

Владислав Яковлев, исполнительный супервайзер конкурса:

Это идеальный символ, который объединяет все элементы шоу вместе.

Как и на взрослом «Евровидении», у каждого участника детского конкурса будет три минуты, чтобы покорить сердца телезрителей. Ведущие шоу – Злата Огневич (представительница Украины на взрослом «Евровидении-2013») и телеведущий Тимур Мирошниченко.

Злата Огневич, певица (в интервью «Комсомольской правде в Украине»):

Для меня приглашение вести детское Евровидение стало неожиданной новостью. Сейчас я много занимаюсь языком и придумываю себе образ, хочется, чтобы он был сказочным и понравился деткам.

Напомним, Злата Огневич, набрав 214 баллов, заняла третье место в финале «Евровидения-2013». На евровизийной сцене девушка исполнила композицию «Gravity». Над клипом к песне работали все пожелавшие украинцы. 27-летняя крымчанка получила более шести сотен писем, в которых поклонники высказали свои идеи и предложения по поводу песни и клипа (смотрите видео). Телезрители, наверняка, запомнили выступление Златы благодаря сказочной постановке номера: на сцену «Malmo Arena» девушку вынес настоящий великан.

Справка ctv.by

11-летний минчанин Илья Волков представит Беларусь на международном песенном конкурсе детское «Евровидение». Белорус выступит на евровизийной сцене как сольный артист и автор песни. Текст и мелодию для конкурсной композиции «Пой со мной» Илья сочинял около двух недель. Аранжировку молодому дарованию сделал художественный руководитель арт-группы «Беларусы» Валерий Шмат.