Стартовал второй сезон телевизионного проекта Поющие города

Сорок две точки на карте Беларуси. Двенадцать ярких телеведущих. Десятки отечественных и зарубежных звезд шоу–бизнеса. А также сотни студентов, домохозяек, менеджеров, компьютерщиков, педагогов, врачей и инженеров, горящих желанием доказать, что именно они — самые голосистые и талантливые. Все это — лучший развлекательный телевизионный проект нашей страны «Поющие города». Стартовал второй его сезон. На прошлой неделе съемочная группа телеканала СТВ работала в Витебске. На кастинг заглянул корреспондент «СБ».



Кастинги — первый этап проекта. Как они проходят, можно узнать из ТВ–дневников. Они, к слову, уже начали выходить в эфир. По итогам прослушиваний члены жюри, среди которых Инна Афанасьева, Лариса Грибалева, Валерий Дайнеко, Александр Рыбак, российский шансонье Владимир Хозяенко и другие, наберут себе команды исполнителей. Витебчанам со звездным наставником повезло: чтобы возглавить жюри, в город приехал народный артист Украины Николай Гнатюк. Во время кастинга он также выбирал себе понравившихся конкурсантов. Далее счастливчики поставят номер на одну из песен маэстро.



Пока продюсер проекта Анастасия Гузель–Ганиева и ее коллега ведущий Антон Мартыненко колесили по Витебску в поисках вокально–музыкальных «фишечек», ко Дворцу культуры и техники железнодорожников стекались претенденты. Заполнили анкеты. Получили порядковые номера и — на сцену! Судьи оказались принципиальными. Одно из главных требований — улыбайтесь! «Вы ведь зрителям радость нести собираетесь, а не на остановке общественного транспорта маршрутку полтора часа ждете...» Пожалуй, первой растопила лед судейских сердец студентка Саша Садовская:



— Приятно слышать, как после исполнения песни «Свеча горела» телеведущая канала СТВ Ольга Бельмач, сидящая за столиком жюри, аплодировала. Если честно, петь перед полным залом не так волнительно. А когда видишь перед собой лишь оценивающих тебя судей, коленки сами собой начинают дрожать.



Люди на кастинг приходят разные. Например, девушка Катя из Витебска во Дворец культуры привела младшую сестренку. Пока та занималась в кружке, она вышла на сцену и без фонограммы, не готовясь, исполнила песню «Замечательный сосед». В Орше был дуэт, который только в нынешнем сезоне уже трижды (!) старался понравиться членам жюри. Студентка колледжа искусств Яна Павинич и будущий менеджер–культуролог Алексей Азаренок тоже завсегдатаи похожих отборов.



— Если человек талантлив, это проявится, — считает Алексей. — Не важно, кем он будет в жизни. Если артистом мне стать не суждено, обязательно буду самым успешным и креативным менеджером.



К слову, тем, кто хочет принять участие в кастинге, я бы посоветовал изобретательнее подходить к выбору репертуара. Складывалось впечатление, что повторявшиеся раз за разом песни Пугачевой, Меладзе и Билана быстро утомили не только меня, но и членов жюри. Может, поэтому массу добрых слов Николай Гнатюк адресовал народному еврейскому национальному вокально–хореографическому ансамблю «Витебские девчата», исполнившему выбивавшуюся из общего ряда зажигательную песню «Шалом». А плавная белорусская «Рэчанька» Марии Шалыги, специалиста по обучению компьютерной грамотности, сначала погрузила народного артиста Украины в глубокую задумчивость, а затем удостоилась восторженной похвалы:



— В вашем исполнении мы видели идеальный номер! Все сошлось — песня, голос и скромность. Великолепно!



Ольга Бельмач, которой в судейском корпусе отводилась роль эдакой злюки и занозы, призналась, что рядом с добрым, позитивным и умиротворяющим Гнатюком ей никак не удавалось на полную катушку включить необходимое по сценарию ехидство:



— Скучно, если в жюри сидят одинаково добренькие дяденьки и тетеньки. Мы стараемся быть разными. Не только хвалить, но где–то уколоть, поддеть конкурсантов. Мне, например, как человеку с театральным образованием в глаза бросается такая проблема. Города у нас — поющие. С голосами — все отлично. А вот артистизма, жизнерадостности, умения преподнести себя на сцене не хватает. Ведь это важные составляющие образа эстрадного исполнителя.



Что ж, профессиональным педагогам и постановщикам, которым предстоит готовить прошедших кастинг конкурсантов к двум полуфиналам, есть над чем поработать. Впрочем, как и звездным наставникам. Ведь в полуфиналах и в финальном шоу участники исполнят именно их песни. Что из этого получится? Какой город победит? Следите за телевизионной программой канала СТВ. Авторы проекта обещают, что второй сезон «Поющих городов» будет не менее интересным и захватывающим, нежели первый, который принес им победу в национальном конкурсе «Телевершина».

Фото автора.

Советская Белоруссия №192 (24329). Пятница, 11 октября 2013 года.

Автор публикации: Сергей ГОЛЕСНИК