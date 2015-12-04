Бритни Спирс: «Я могу танцевать под эту песню миллион раз…люблю тебя, Адель!»

Одевшись в простые черные спортивные штаны и майку, Бритни показала все, что только знала из балетных движений.

Бритни Спирс выложила в сеть Instagram черно-белое видео: она танцует под песню Адель «Hello».

Новости Великобритании. Новый альбом певицы Адель бьет все рекорды. Пластинку «25» поддерживают не только поклонники творчества артистки, но и другие знаменитости. Например,

Я могу танцевать под эту песню миллион раз…люблю тебя, Адель!

Бритни Спирс работает пять дней в неделю, так что ничего удивительного, что она рада свободным от работы дням.

Звезда сцены провела День благодарения со своей семьей. Фотографию с праздника она также разместила в сети Instagram. На фото можно увидеть ее воссоединение со старшим братом Брайаном и младшей сестрой Джейми Линн.

На фото также присутствуют сыновья Бритни: десятилетний Шон и девятилетний Джейден.

Все они стоят на фоне большой, хорошо украшенной рождественской елки.