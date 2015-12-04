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Бритни Спирс: «Я могу танцевать под эту песню миллион раз…люблю тебя, Адель!»

04 декабря 2015 12:22
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Новости Великобритании. Новый альбом певицы Адель бьет все рекорды. Пластинку «25» поддерживают не только поклонники творчества артистки, но и другие знаменитости. Например, 

Бритни Спирс выложила в сеть Instagram черно-белое видео: она танцует под песню Адель «Hello».

Одевшись в простые черные спортивные штаны и майку, Бритни показала все, что только знала из балетных движений.

Бритни Спирс: «Я могу танцевать под эту песню миллион раз…люблю тебя, Адель!»-1

33-летняя певица сопроводила ролик подписью:

Я могу танцевать под эту песню миллион раз…люблю тебя, Адель!

Бритни Спирс: «Я могу танцевать под эту песню миллион раз…люблю тебя, Адель!»-4


Фото: Бритни Спирс спешит в звукозаписывающую студию

Бритни Спирс работает пять дней в неделю, так что ничего удивительного, что она рада свободным от работы дням.

Звезда сцены провела День благодарения со своей семьей. Фотографию с праздника она также разместила в сети Instagram. На фото можно увидеть ее воссоединение со старшим братом Брайаном и младшей сестрой Джейми Линн.

На фото также присутствуют сыновья Бритни: десятилетний Шон и девятилетний Джейден.

Все они стоят на фоне большой, хорошо украшенной рождественской елки.

Бритни Спирс: «Я могу танцевать под эту песню миллион раз…люблю тебя, Адель!»-7

Праздничный сезон стал также успешным и для певицы Адель.

Более 3 млн копий ее нового альбома были куплены только за 1-ю неделю продаж.

К слову, это превышает объемы продаж альбома Тейлор Свифт за весь 2015 год, сообщает The Daily Mail.

Так что в настоящее время именно «25» является самым продаваемым альбомом 2015 года. 

Бритни Спирс: «Я могу танцевать под эту песню миллион раз…люблю тебя, Адель!»-10


Фото: певица Адель

Перевод: Лилия Соломенкова

# Музыка # Фотофакт # Звезды # Бритни Спирс # Адель

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