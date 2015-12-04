Новости Беларуси. Рок-музыка и классика советского кинематографа в джазовых импровизациях. Чем удивит 27-й фестиваль «Минский джаз», который пройдет в столице в январе? Секреты музыкального проекта приоткрыл его бессменный художественный руководитель Михаил Финберг. Маэстро вновь собирает звезд джаза и вместе со своим оркестром готовит непредсказуемую, как и само джазовое искусство, программу. Откроет ее концерт, посвященный 100-летию легендарного джазмена Олега Лундстрема. Кстати, Национальный концертный оркестр тоже родом из джаза. Коллектив поддерживает традиции первого белорусского джазового оркестра Эдди Рознера, созданного еще 76 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Адзiн канцэрт будзе прысвечаны мастацтву фартэпiана, дзе будзе салiстам Данііл Крамер. Тое, што мы маем джазавы калектыў у нашай Беларусі, гэта вельмi прыкметная рыса. У Мінску застаўся такі калектыў, які вельмi паспяхова працуе. Таму што ў складзе нашага аркестра працуюць лепшыя музыкі, якiя ёсць сёння ў нас на Беларусі.