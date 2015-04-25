Марта Яндова и Вацлав Ноид Барта – представители Чехии на Евровидении-2015

Марта Яндова родилась в Праге. Музыка у нее в крови, ее отец Петр Янда – один из наиболее известных чешских рок-музыкантов, лидер группы «Olympic», а мама – знаменитая танцовщица Яна Яндова.

В 1993 году, переехав в Германию, Марта познакомилась с гитаристом «Die Happy», который и предложил ей присоединиться к группе в качестве вокалистки. На тот момент девушка даже не владела немецким языком. И все же предложение было принято, и в 2000 году группа выпустила свой первый альбом "Supersonic Speed".



В 2008 году в силу разных причин Марта возвращается в Прагу, где начинает карьеру телеведущей. Она также играет в мюзиклах "Мона Лиза" и "Гамлет" (где знакомится с Вацлавом Ноид Бартой). Исполнитель очень тепло отзывается о Марте: "У меня уже была возможность выступать с Мартой раньше, и мы оба почувствовали между собой хорошее взаимопонимание. Марта очень чувственная, настоящая женщина, с потрясающим голосом и великолепной техникой. Любой мог бы спеть с ней дуэтом, и это получилось бы хорошо благодаря ее харизме".

Вацлаву Ноид Барте 34 года. Интерес к музыке у Барта возник с раннего возраста. Он научился играть на фортепиано, флейте и кларнете, а позже самостоятельно овладел техникой игры на гитаре и ударных инструментах. Его отец был продюсером и автором текстов, а мать – певицей. В возрасте 17 лет он становится солистом метал-группы "Dolores Clan" (в настоящее время известной как "Noid Crew"), и в то же время играет главные роли в мюзиклах. Пишет песни в различных стилях. В 2013 году выпустил дебютный сольный альбом. Вот как Марта отзывается о Вацлаве: "Вашек – очень талантливый исполнитель. Я когда-то думала, что он просто рокер-самоучка, но оказалось, что он всесторонне развитый музыкант. Мы нашли еще одну общую точку соприкосновения – мы очень много говорим о наших маленьких дочерях".

Рассказывая о песне "Hope Never Dies", Марта говорит, что это – рок-баллада, которая не несет в себе традиционного чешского звучания. "Это просто очень красивая песня с волшебной музыкой. Музыкой, которая не знает границ". Она добавляет, что, поскольку песню исполняет дуэт мужчины и женщины, конечно же, она о любви.