Имя победителя Интернет-кастинга проекта «Поющие города» станет известно на следующей неделе

Хорошие новости для поклонников музыкального проекта телеканала СТВ «Поющие города». Имя победителя Интернет-кастинга музыкального проекта станет участником кастинг-шоу «Поющие города» станет известно на следующей неделе.

Анастасия Ганиева, генеральный продюсер проекта «Поющие города», заместитель генерального директора телеканала СТВ:В этом году творческая группа проекта «Поющие города» решила пообщаться с вами в Интернете и объявила кастинг в Интернете. Смысл в том, что прежде чем вы отправитесь к нам на реальный кастинг, вы можете записать на видео то, как вы поете. Мы это будет отсматривать и решать кто из вас лучший и без этапов предкастинга сможет попасть сразу на кастинг шоу.

Можно записать видео на веб-камеру и мобильный телефон. Главное - сделать это правильно.

Перед началом выступления назовите свое имя, фамилию и город проживания. Без музыкального сопровождения, или с ним - решать вам. Главное - чтобы творческая группа талант-шоу «Поющие города» услышала ваш голос.

Дело за малым. Осталось отправить видео в ленту новостей в группу «Поющие города» ВКонтакте (vk.com/poyushiegoroda), в которой вы можете следить за последними новостями проекта. А также делать селфи на сайте нашего телеканала www.ctv.by

Сегодня мы познакомим вас с одним из многочисленных участников кастинга «Поющие города» - Владом Заворотным, который обратил на себя внимание творческой группы талант-шоу исполнением музыкальной композиции собственного сочинения, и теперь у молодого человека есть возможность получить профессиональные советы от ведущего столичного хореографа - Дмитрия Залесского.

На следующей неделе мы узнаем имя победителя Интернет-кастинга музыкального проекта, который станет участником кастинг-шоу «Поющие города».